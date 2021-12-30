https://tr.sputniknews.com/20211230/devlet-televizyonu-iran-uzaya-yeni-uydu-roketi-firlatti-1052257776.html

Devlet televizyonu: İran uzaya yeni uydu roketi fırlattı

Devlet televizyonu: İran uzaya yeni uydu roketi fırlattı

İran devlet televizyonu Tahran'ın uzaya üç cihaz taşıyan bir uydu roketi fırlattığını duyurdu. Ancak Dünya'nın yörüngesine herhangi bir nesnenin girip... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:27+0300

2021-12-30T14:27+0300

2021-12-30T14:32+0300

dünya

iran

roket

uydu

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İran, bugün devlet televizyonu üzerinden yapılan bir açıklamayla, uzaya üç cihaz taşıyan bir uydu roketi fırlattığını duyurdu. Yarı resmi haber ajanslarınca da doğrulanan haberde, fırlatmanın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ya da ne tür cihazların uzaya fırlatıldığına dair bir bilgi verilmedi.ABD medyası, İran'ın uzaya füze fırlatmasının Tahran ve P5+1 ülkeleri arasındaki Viyana'daki zorlu nükleer müzakereleri sırasında gerçekleştiğine dikkat çekti. İran'ın daha önceki benzer girişimleri, ABD'den tepkiyle kaşılanmıştı.Uydu taşıyıcısı rokete 'Anka kuşu' adı verildiİran Savunma Bakanlığı sözcülerinden Ahmed Hüseyni, 'Simurg' (Anka kuşu) olarak adlandırılan rokette üç cihazın taşındığını doğrulayarak, cihazların 470 kilometre yüksekliğe gönderildiğini kaydetti.Uzay merkezi ve uydu taşıyıcısının performansının olması gerektiği gibi başarıyla yerine getirildiğini ifade eden Hüseyni, fırlatmayı 'öncü' olarak nitelendirerek, ilerleyen süreçte devamının geleceğine işaret etti.İran televizyonu, üzerinde 'Simurg uydu taşıyıcısı' ve 'Yapabiliriz' ifadelerinin yer aldığı beyaz roketin İmam Humeyni Uzayüssü'nden sabah saatlerinde gökyüzüne fırlatıldığını gösteren görüntüleri yayınladı. Fırlatmaya yakından şahitlik eden bir devlet televizyonu muhabiri, fırlatmayı “İranlı bilim adamlarının bir başka başarısı daha” olarak tanımladı.Uzun yıllardır nükleer silah arayışında olmadığını söyleyen İran, uydu fırlatmalarının ve roket testlerinin herhangi bir askeri amaç dahilinde olmadığı tutumu sergiliyor.Son 10 yılda İran Dünya yörüngesine kısa vadeli birkaç uydu yerleştirmiş ve 2013'te uzaya bir maymun göndermişti. Ancak yeni cumhurbaşkanı İbrahim Reisi liderliğinde hükümetin uzay alanındaki girişimlere eskisi kadar öncelik vermeyeceği öngörülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210201/iran-yeni-yerli-uydu-tasiyicisi-zulcenahi-test-etti-1043710365.html

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