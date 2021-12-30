https://tr.sputniknews.com/20211230/dilipaktan-turkovac-cikisi-bakan-kocanin-yaptigi-biyolojik-intihar-1052247771.html

Dilipak'tan Turkovac çıkışı: Bakan Koca'nın yaptığı biyolojik intihar

Dilipak'tan Turkovac çıkışı: Bakan Koca'nın yaptığı biyolojik intihar

Aşı karşıtı miting organize eden Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, şimdi de yerli aşı Turkovac'a tepki gösterdi. Turkovac aşısı yaptıran Sağlık Bakanı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T08:58+0300

2021-12-30T08:58+0300

2021-12-30T08:58+0300

türkiye

abdurrahman dilipak

fahrettin koca

koronavirüs

koronavirüs aşısı

turkovac

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Turkovac'ın kullanıma açıldığını duyurması üzerine Dilipak, "Yeni kirli bir sayfa daha açıyoruz. Şov başlıyor" paylaşımı yaptı.Turkovac için çalışmaların 22 ay önce başlatıldığını hatırlatan Dilipak, "22 ay önce başlamışlar, atı alan üsküdarı geçti, kaç mutasyon, kaç varyant sonrası durum ortada" dedi.Aşılama oranı en yüksek il olan Ordu'nun vaka sayıları en yüksek il olduğunu hatırlatan Dilipak, "Orduda ne oluyor. Ölümlerin kaynağı, sebebi, sorumlusu kim. Ordu ilinde yaşanan TSK/Orduda yaşanırsa ne olacak! Biyolojik savaş ve Bio Hackerler mevzileniyor" iddiasında bulundu.Bakan Fahrettin koca ve Bilim Kurulu üyelerinin hatırlatma dozu olarak Turkovac yaptırdıkları haberini alıntılayan Dilipak bu sefer de "Keşke Koca, bu trajediyi hatırlatmasa idi. Yaptığı siyasi harakiri. Biyolojik olarak intihar." ifadelerini kullandı.Dilipak, Sağlık bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerini de hedef alarak, "Bilim Kurulu kendi varlık sebebini ve meslek ahlakını sorgulasa, kendi geleceklerini, ülkenin geleceğini ve ahiret gününü düşünse bir de" dedi.

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abdurrahman dilipak, fahrettin koca, koronavirüs, koronavirüs aşısı, turkovac