Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211230/dj-aviciinin-olmeden-once-gunlugune-yazdigi-son-satirlar-ortaya-cikti-1052260736.html
DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:31+0300
2021-12-30T15:51+0300
yaşam
günlük
aviciii
dj avicii
intihar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052260904_0:68:728:478_1920x0_80_0_0_892204a27fe956a96a61f0a9b5eb0a82.jpg
Umman'ın başkenti Muskat'ta Nisan 2018'de bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son cümleler, hayatına dair yayınlanan bir kitapta yayınlandı."Tim: Avicii'nin resmi biyografisi" isimli kitapta yer alan bilgilere göre 28 yaşında hayata gözlerini yuman genç sanatçı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu sırada hastanede günlüğüne duygularını döktü. Günlüğünde yazılı son sayfada şu ifadelere yer verdi:Ünlü sanatçının günlüğündeki bu ifadeler, rehabilitasyonun gidişatına dair endişe verici bir mesaj veriyordu. Zira Kaliforniya eyaletinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik uygulanan rehabilitasyon, bağımlıların az miktarda içki içebileceğini ve esrar tüketebileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bunun bir felaket reçetesi olduğunu söylüyor.DJ Avicii, günlüğündeki son satırlara şöyle devam etti:Avicii, intiharından bir gün önce ise şu cümleleri kaleme aldı:Avicii'nin hayatının anlatıldığı kitap, gelecek ay yayınlanacak.
https://tr.sputniknews.com/20180427/dj-avicii-aile-intihar-1033206107.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052260904_0:0:728:546_1920x0_80_0_0_35bfb11b8f3172a09ef8e6b74a864029.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
günlük, aviciii, dj avicii, intihar

DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı

15:31 30.12.2021 (güncellendi: 15:51 30.12.2021)
© AP Photo'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling
'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AP Photo
Abone ol
'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı.
Umman'ın başkenti Muskat'ta Nisan 2018'de bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son cümleler, hayatına dair yayınlanan bir kitapta yayınlandı.
"Tim: Avicii'nin resmi biyografisi" isimli kitapta yer alan bilgilere göre 28 yaşında hayata gözlerini yuman genç sanatçı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu sırada hastanede günlüğüne duygularını döktü.
Günlüğünde yazılı son sayfada şu ifadelere yer verdi:

"Hastanede olduğum günler, hayatımın son 6 yılında hatırlayabildiğim kaygıdan en uzak ve en stressiz günlerdi, kulağa ne kadar iç karartıcı gelse de gerçek tatillerimdi. ... Bir daha asla içki içmemeyi kabul etmekte zorlandım, hem de bütün doktorların bir bira bile içebilmek için en az bir yıl beklememi şiddetle tavsiye etmesine rağmen."

Ünlü sanatçının günlüğündeki bu ifadeler, rehabilitasyonun gidişatına dair endişe verici bir mesaj veriyordu. Zira Kaliforniya eyaletinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik uygulanan rehabilitasyon, bağımlıların az miktarda içki içebileceğini ve esrar tüketebileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bunun bir felaket reçetesi olduğunu söylüyor.
DJ Avicii, günlüğündeki son satırlara şöyle devam etti:

"Tabii ki doktorların büyük çoğunluğunu dinlemedim, 'dikkatli olursan sorun olmaz' diyen bir avuç doktoru dinledim. Cahil ve saftım, dünyayı dolaşıyordum, hâlâ o bitmek bilmeyen turdayım."

Avicii, intiharından bir gün önce ise şu cümleleri kaleme aldı:

"Ruhun akıp gitmesi, her şeye yeniden başlamadan önceki son bağlılıktır!"

Avicii'nin hayatının anlatıldığı kitap, gelecek ay yayınlanacak.
DJ Avicii - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2018
YAŞAM
DJ Avicii'nin ailesi oğullarının intihar ettiğini açıkladı
27 Nisan 2018, 10:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş
15:41Rus uzman: Putin'in Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri bu yılki ilişkilerin de sembolü
15:31DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
15:29Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı
15:29Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
15:28Taksinin çarptığı araç kaldırıma savruldu: Yayalar ezilmekten son anda kurtuldu
15:19Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
15:07ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı
15:07Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti
15:03İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
14:54CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
14:53TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor
14:51Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
14:50Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
14:47Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
14:47Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
14:43Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi