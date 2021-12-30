https://tr.sputniknews.com/20211230/dj-aviciinin-olmeden-once-gunlugune-yazdigi-son-satirlar-ortaya-cikti-1052260736.html

DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı

DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı

'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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intihar

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Umman'ın başkenti Muskat'ta Nisan 2018'de bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son cümleler, hayatına dair yayınlanan bir kitapta yayınlandı."Tim: Avicii'nin resmi biyografisi" isimli kitapta yer alan bilgilere göre 28 yaşında hayata gözlerini yuman genç sanatçı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu sırada hastanede günlüğüne duygularını döktü. Günlüğünde yazılı son sayfada şu ifadelere yer verdi:Ünlü sanatçının günlüğündeki bu ifadeler, rehabilitasyonun gidişatına dair endişe verici bir mesaj veriyordu. Zira Kaliforniya eyaletinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik uygulanan rehabilitasyon, bağımlıların az miktarda içki içebileceğini ve esrar tüketebileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bunun bir felaket reçetesi olduğunu söylüyor.DJ Avicii, günlüğündeki son satırlara şöyle devam etti:Avicii, intiharından bir gün önce ise şu cümleleri kaleme aldı:Avicii'nin hayatının anlatıldığı kitap, gelecek ay yayınlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20180427/dj-avicii-aile-intihar-1033206107.html

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günlük, aviciii, dj avicii, intihar