DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı

Umman'ın başkenti Muskat'ta Nisan 2018'de bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son cümleler, hayatına dair yayınlanan bir kitapta yayınlandı."Tim: Avicii'nin resmi biyografisi" isimli kitapta yer alan bilgilere göre 28 yaşında hayata gözlerini yuman genç sanatçı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu sırada hastanede günlüğüne duygularını döktü. Günlüğünde yazılı son sayfada şu ifadelere yer verdi:Ünlü sanatçının günlüğündeki bu ifadeler, rehabilitasyonun gidişatına dair endişe verici bir mesaj veriyordu. Zira Kaliforniya eyaletinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik uygulanan rehabilitasyon, bağımlıların az miktarda içki içebileceğini ve esrar tüketebileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bunun bir felaket reçetesi olduğunu söylüyor.DJ Avicii, günlüğündeki son satırlara şöyle devam etti:Avicii, intiharından bir gün önce ise şu cümleleri kaleme aldı:Avicii'nin hayatının anlatıldığı kitap, gelecek ay yayınlanacak.
'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı.
Umman'ın başkenti Muskat'ta Nisan 2018'de bir otel odasında ölü bulunan ve 'Avicii' ismiyle tanınan İsveçli ünlü yapımcı ve DJ Tim Bergling'in ölmeden önce günlüğüne yazdığı son cümleler, hayatına dair yayınlanan bir kitapta yayınlandı.
"Tim: Avicii'nin resmi biyografisi" isimli kitapta yer alan bilgilere göre 28 yaşında hayata gözlerini yuman genç sanatçı, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle rehabilitasyonda olduğu sırada hastanede günlüğüne duygularını döktü.
Günlüğünde yazılı son sayfada şu ifadelere yer verdi:
"Hastanede olduğum günler, hayatımın son 6 yılında hatırlayabildiğim kaygıdan en uzak ve en stressiz günlerdi, kulağa ne kadar iç karartıcı gelse de gerçek tatillerimdi. ... Bir daha asla içki içmemeyi kabul etmekte zorlandım, hem de bütün doktorların bir bira bile içebilmek için en az bir yıl beklememi şiddetle tavsiye etmesine rağmen."
Ünlü sanatçının günlüğündeki bu ifadeler, rehabilitasyonun gidişatına dair endişe verici bir mesaj veriyordu. Zira Kaliforniya eyaletinde alkol ve uyuşturucu bağımlılarına yönelik uygulanan rehabilitasyon, bağımlıların az miktarda içki içebileceğini ve esrar tüketebileceğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bunun bir felaket reçetesi olduğunu söylüyor.
DJ Avicii, günlüğündeki son satırlara şöyle devam etti:
"Tabii ki doktorların büyük çoğunluğunu dinlemedim, 'dikkatli olursan sorun olmaz' diyen bir avuç doktoru dinledim. Cahil ve saftım, dünyayı dolaşıyordum, hâlâ o bitmek bilmeyen turdayım."
Avicii, intiharından bir gün önce ise şu cümleleri kaleme aldı:
"Ruhun akıp gitmesi, her şeye yeniden başlamadan önceki son bağlılıktır!"
Avicii'nin hayatının anlatıldığı kitap, gelecek ay yayınlanacak.