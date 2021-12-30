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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211230/dolar-13-lirayi-asti-1052248956.html
Dolar 13 lirayı aştı
Dolar 13 lirayı aştı
Dolar, 13 lirayı aştı. Euro ise aynı saatlerde 15 liranın üzerine çıktı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T09:49+0300
2021-12-30T09:49+0300
2021-12-30T09:53+0300
ekonomi
dolar
euro
merkez bankası
döviz
ekonomi
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Döviz kurundaki hareketlilik sürüyor.Güne 12.86 seviyesinden başlayan dolar/TL yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 13 lirayı aştı.Dolar gün içi en yüksek 13.42 lirayı görürken, saat 9.30 itibarıyla 13.29 liradan el değiştiriyor.Euro da yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 15 liranın üzerini gördü. Saat 9.30 itibarıyla euro 15.07 liradan fiyatlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211229/uluslararasi-finans-uzmani-kubilay-avantajlari-olsa-bile-tl-mevduat-sistemi-ragbet-gormuyor-1052237049.html
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dolar, euro, merkez bankası, döviz, ekonomi
Dolar 13 lirayı aştı 09:49 30.12.2021 (güncellendi: 09:53 30.12.2021) Ayrıntılar geliyor
Dolar, 13 lirayı aştı. Euro ise aynı saatlerde 15 liranın üzerine çıktı.
Döviz kurundaki hareketlilik sürüyor.
Güne 12.86 seviyesinden başlayan
dolar/TL yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 13 lirayı aştı.
Dolar gün içi en yüksek 13.42 lirayı görürken, saat 9.30 itibarıyla 13.29
liradan el değiştiriyor.
Euro da yüzde 5'i aşan değer kazancıyla 15 liranın üzerini gördü. Saat 9.30 itibarıyla euro 15.07 liradan fiyatlanıyor.