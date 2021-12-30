Dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Kendini yere attı0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G., polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" diyerek diz çökerek yalvardı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Halil G., 20 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen Halil G. polis ekiplerine direnip, ardından dizlerinin üzerine çökerek, "Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın" dedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı.
Kendini yere attı
0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G., polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" diyerek diz çökerek yalvardı.
Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu.
Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.