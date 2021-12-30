https://tr.sputniknews.com/20211230/dur-ihtarina-uymayip-kacan-alkollu-surucu-ehliyetimi-alacaginiza-oldurun-daha-iyi-1052248776.html

Dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

Dur ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü: Ehliyetimi alacağınıza öldürün daha iyi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Halil G., 20 kilometre süren takibin ardından yakalandı. 0.80 promil... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T09:43+0300

2021-12-30T09:43+0300

2021-12-30T09:43+0300

türkiye

bursa

polis

alkol

sürücü

ceza

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü 20 kilometre kovalamaca sonucu yakalandı. Kendini yere attı0.8 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Halil G., polis ekiplerine "Ehliyetimi alacağına öldürün daha iyi. Yalvarırım yapmayın. 2 tane bira içtim. Kızım üniversite okuyor" diyerek diz çökerek yalvardı. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay boyunca el konuldu. Ceza makbuzunu da imzalamayan alkollü sürücü yaya olarak hızla evine giderken, aracı da çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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bursa, polis, alkol, sürücü, ceza