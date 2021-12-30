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Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Çin ile yaşanan gerilimin ardından Starlink uydularının uzayda çok fazla... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:55+0300
2021-12-30T12:23+0300
yaşam
çin
spacex
uzay
elon musk
financial times
açıklama
hisse
the financial times (ft)
uydu
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Financial Times’a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarlarca uydu için yer olduğunu belirtti."Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" diyen Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik ve engellemek de istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Musk, "Birkaç bin uydu hiçbir şey. 'Hey, bak dünyada birkaç bin araba var' demeye benziyor. Bu hiçbir şey" diye devam etti.Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi'ne (UNOOSA) şikayet etmişti.UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için 'çarpışma kontrol önlemleri' uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulunmuştu. Pekin yönetimi, ülkenin uzay istasyonunun bu yıl Starlink uydularıyla iki 'yakın karşılaşma' yaşadığını öne sürmüştü.Çin ayrıca, ABD'yi uzay anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı ederek astronotları tehlikeye atmakla suçlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi bu konuda sorumlu davranmaya çağırmıştı.Bilim insanları ise daha önce uzayda çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirerek dünya hükümetlerini, gezegenin yörüngesinde bulunan tahmini 30 bin uydu ve diğer uzay araçları hakkında bilgi paylaşmaya davet etti.Öte yandan SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/cin-ile-elon-musk-arasinda-uzay-istasyonu-gerginligi-1052180421.html
https://tr.sputniknews.com/20211229/elon-musk-102-milyar-dolarlik-hisse-daha-satti-sattigi-tesla-hisseleri-16-milyar-dolari-buldu--1052212075.html
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Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük

11:55 30.12.2021 (güncellendi: 12:23 30.12.2021)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / MIKE BLAKE
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Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Çin ile yaşanan gerilimin ardından Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti. Milyarder girişimci, Çin'in suçlamalarına karşılık, "Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" dedi.
Financial Times’a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarlarca uydu için yer olduğunu belirtti.
"Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" diyen Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik ve engellemek de istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Musk, "Birkaç bin uydu hiçbir şey. 'Hey, bak dünyada birkaç bin araba var' demeye benziyor. Bu hiçbir şey" diye devam etti.
Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi'ne (UNOOSA) şikayet etmişti.
UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için 'çarpışma kontrol önlemleri' uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
DÜNYA
Çin ile Elon Musk arasında uzay istasyonu gerginliği
28 Aralık, 09:40
Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulunmuştu. Pekin yönetimi, ülkenin uzay istasyonunun bu yıl Starlink uydularıyla iki 'yakın karşılaşma' yaşadığını öne sürmüştü.
Çin ayrıca, ABD'yi uzay anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı ederek astronotları tehlikeye atmakla suçlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi bu konuda sorumlu davranmaya çağırmıştı.
Bilim insanları ise daha önce uzayda çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirerek dünya hükümetlerini, gezegenin yörüngesinde bulunan tahmini 30 bin uydu ve diğer uzay araçları hakkında bilgi paylaşmaya davet etti.
Öte yandan SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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Elon Musk 1.02 milyar dolarlık hisse daha sattı: Sattığı Tesla hisseleri 16 milyar doları buldu
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