https://tr.sputniknews.com/20211230/elon-musk-uydularinin-uzayda-cok-yer-kapladigi-iddiasini-reddetti-1052252308.html
Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Çin ile yaşanan gerilimin ardından Starlink uydularının uzayda çok fazla... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:55+0300
2021-12-30T11:55+0300
2021-12-30T12:23+0300
yaşam
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the financial times (ft)
uydu
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Financial Times’a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarlarca uydu için yer olduğunu belirtti."Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" diyen Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik ve engellemek de istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Musk, "Birkaç bin uydu hiçbir şey. 'Hey, bak dünyada birkaç bin araba var' demeye benziyor. Bu hiçbir şey" diye devam etti.Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi'ne (UNOOSA) şikayet etmişti.UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için 'çarpışma kontrol önlemleri' uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulunmuştu. Pekin yönetimi, ülkenin uzay istasyonunun bu yıl Starlink uydularıyla iki 'yakın karşılaşma' yaşadığını öne sürmüştü.Çin ayrıca, ABD'yi uzay anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı ederek astronotları tehlikeye atmakla suçlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi bu konuda sorumlu davranmaya çağırmıştı.Bilim insanları ise daha önce uzayda çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirerek dünya hükümetlerini, gezegenin yörüngesinde bulunan tahmini 30 bin uydu ve diğer uzay araçları hakkında bilgi paylaşmaya davet etti.Öte yandan SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/cin-ile-elon-musk-arasinda-uzay-istasyonu-gerginligi-1052180421.html
https://tr.sputniknews.com/20211229/elon-musk-102-milyar-dolarlik-hisse-daha-satti-sattigi-tesla-hisseleri-16-milyar-dolari-buldu--1052212075.html
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çin, spacex, uzay, elon musk, financial times, açıklama, hisse, the financial times (ft), uydu
Elon Musk'tan kendisini BM'ye şikayet eden Çin'e: Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük
11:55 30.12.2021 (güncellendi: 12:23 30.12.2021)
Otomobil üreticisi Tesla ve uzay teknolojileri firması SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Çin ile yaşanan gerilimin ardından Starlink uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı yönündeki iddiaları reddetti. Milyarder girişimci, Çin'in suçlamalarına karşılık, "Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" dedi.
Financial Times’a konuşan Musk, Starlink projesine ilişkin eleştiriler konusunda, uzayda milyarlarca uydu için yer olduğunu belirtti.
"Uzay son derece muazzam, uydular ise çok küçük" diyen Musk, “Kimsenin bir şey yapmasını engellemedik ve engellemek de istemiyoruz” ifadelerini kullandı. Musk, "Birkaç bin uydu hiçbir şey. 'Hey, bak dünyada birkaç bin araba var' demeye benziyor. Bu hiçbir şey" diye devam etti.
Çin, Starlink projesi kapsamında fırlatılan uyduların uzay istasyonu için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle Musk'ı, Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi'ne (UNOOSA) şikayet etmişti.
UNOOSA'ya sunduğu belgede Çin, Temmuz ve Ekim aylarında SpaceX'in fırlattığı Starlink uydularının uzay istasyonuna çarpmasını önlemek için 'çarpışma kontrol önlemleri' uygulamak durumunda kaldığını açıklamıştı.
Çin ayrıca uzay istasyonunun SpaceX tarafından fırlatılan uydulardan korunması için ABD’ye çağrıda bulunmuştu. Pekin yönetimi, ülkenin uzay istasyonunun bu yıl Starlink uydularıyla iki 'yakın karşılaşma' yaşadığını öne sürmüştü.
Çin ayrıca, ABD'yi uzay anlaşmaları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı ederek astronotları tehlikeye atmakla suçlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi bu konuda sorumlu davranmaya çağırmıştı.
Bilim insanları ise daha önce uzayda çarpışma riskleriyle ilgili endişelerini dile getirerek dünya hükümetlerini, gezegenin yörüngesinde bulunan tahmini 30 bin uydu ve diğer uzay araçları hakkında bilgi paylaşmaya davet etti.
Öte yandan SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.