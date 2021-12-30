https://tr.sputniknews.com/20211230/endonezyada-74-buyuklugunde-deprem-1052243239.html

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarı yapılmadı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

endonezya

maluku adası

deprem

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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.Tsunami uyarısı yokMerkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

endonezya

maluku adası

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endonezya, maluku adası, deprem