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https://tr.sputniknews.com/20211230/endonezyada-74-buyuklugunde-deprem-1052243239.html
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarı yapılmadı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
endonezya
maluku adası
deprem
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Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.Tsunami uyarısı yokMerkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.
endonezya
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endonezya, maluku adası, deprem

Endonezya'da 7.4 büyüklüğünde deprem

01:08 30.12.2021 (güncellendi: 01:09 30.12.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarı yapılmadı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.

Tsunami uyarısı yok

Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.
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