https://tr.sputniknews.com/20211230/eski-afganistan-cumhurbaskani-gani-ulkesini-terk-ettigi-gunu-anlatti-1052259992.html

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kabil'in yıkımını önlemek için ülkesini terk ettiğini söyledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T15:29+0300

2021-12-30T15:29+0300

2021-12-30T16:06+0300

taliban kontrolünde afganistan

bbc

eşref gani

kabil

afgan

terör

bbc radyo

açıklama

afgan sığınmacı

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BBC Radio 4’te yayınlanan Today programında İngiltere'nin eski Genelkurmay Başkanı General Nick Carter'ın sorularını yanıtlayan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Taliban’ın Kabil’i ele geçirdiği günü anlattı. Gani, 15 Ağustos sabahı uyandığında Afganistan’daki son günü olacağını asla tahmin etmediğini söyledi.Taliban militanlarının Kabil'e girmemeyi kabul ettiğini hatırlatan Gani, "Ancak iki saat sonra durum böyle olmadı" dedi.Gani, "Taliban'ın iki farklı bölüğü, iki farklı yönden yaklaşıyordu. Ve aralarında 5 milyonluk şehri yok edecek ve insanlara kaos getirecek büyük bir çatışma olasılığı çok büyüktü" diye devam etti.Ulusal güvenlik danışmanının ve eşinin Kabil'den ayrılmasına izin verdiğini, ardından bir arabanın da kendisini Savunma Bakanlığı'na götürmesini beklediğini söyleyen Gani, "Araba hiç gelmedi. Bunun yerine güvenlik şefim, Taliban'a karşı tavır almam halinde hepimizin öldürüleceğini söylemek için geldi" ifadelerini kullandı."Bana en fazla 2 dakika verdiler" diyen Gani, "Khost şehrine gitmek için hazırlanma talimatı verdim. Bana Khost'un düştüğünü ve Celalabad'ın da düşmek üzere olduğu söylendi" dedi.Gani, "Havaalanına gittiğimde nereye gideceğimizi bilmiyordum. Uçak kalktığında Afganistan'dan ayrılacağımız belli oldu. Yani bu gerçekten çok ani oldu" diye ekledi.Gani'nin Afganistan'ı terk etmesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve destekçileri de dahil olmak üzere, ülke içinden ve dışından birçok kesim tarafından 'utanç verici' olarak yorumlandı.Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle birlikte 'büyük miktarda parayı da yanına aldığı' iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara verdiği yanıtta ise Gani, "Kategorik olarak belirtmek isterim ki kesinlikle ülkeden dışarıya para çıkarmadım. Yaşam tarzım herkes tarafından biliniyor. Parayı ne yapabilirdim ki?" ifadelerini kullandı.Gani, 'uluslararası toplumun sabrının süreceğini varsaymak' da dahil olmak üzere bu süreçte birtakım hatalar yapıldığını kabul etmekle birlikte, Taliban ile ABD arasında dönemin Cumhurbaşkanı Donald Trump döneminde imzalanan ve 15 Ağustos'a kadar giden olayların önünü açan anlaşmaya dikkat çekti."Anlaşma, yapılış şekli itibariyle bizi sildi" diyen Gani, "Barış süreci yerine geri çekilme sürecimiz başlamıştı" diye ekledi.Gani, Taliban ile ABD aaasında imzalanan anlaşmaya ilişkin bir de, "Anlaşma şartlarına göre ABD, kendisinin ve müttefiklerinin Afganistan'daki güçlerini azaltmanın yanı sıra bir mahkum takası yapmayı da kabul etti" ifadesini kullandı.

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