Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/fatih-altayli-bir-biontech-tum-ihracatimiza-bedel-1052262611.html
Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech aşısının yıllık 11.5 milyon euro kar elde ettiğini belirterek, "Büyük bir ihtimalle, Türkiye’nin geçen yıl 169 milyar... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:20+0300
2021-12-30T16:20+0300
türkiye
fatih altaylı
kar
aşı
biontech
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043955839_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_a5752fc1878c0b43aeb74aa4dd3aaa98.jpg
Altaylı, bugünkü yazısında, BioNTech aşısı sayesinde Almanya'nın Mainz kenti bütçesinin 30 yıl sonra ilk kez fazla verdiğini belirterek konu hakkında şunları kaydettiAltaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:Yıllardır televizyonda “Teke Tek Bilim” adı altında bilim programı yapıyorum.Özellikle de gelişmiş ülkelerde en zeki gençlerin tercih ettiği, Türkiye’de ise birkaç meraklı genç dışında kimsenin yüzüne bakmadığı temel bilimler alanında bir bilinç yaratmaya çalışıyorum.Felsefe, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, tarih üzerinde en çok durduğumuz konular.Ben bunu yaparken kimileri gülüyor, kimileri dalga geçiyor, kimileri ise gündemden korktuğumu, siyaset konuşmaya çekindiğim için bunu yaptığımı iddia ediyordu.Hala da ediyor olabilirler.Çok da umurumda değil.Bilim konusunda bir bilinç oluşturmak, siyasetten çok daha önemli bana göre.Haklılığımın kanıtı ise her gün her yerde karşımıza çıkıyor.Mesela Çin.Bizim memlekette imam hatip lisesi açma rekoru kıranların Çin modeli uyguluyoruz deme cüretlerinin komikliğini bilim ortaya çıkarıyor.Çin, ihracatının yüzde 30’unu “Yüksek teknoloji ürünleri” ile yaparken, Türkiye’de bu oran AK Parti döneminde yüzde 3,5’lardan yüzde 2,5’lara geriliyor mesela.Değersiz TL’yi bize “Çin modeli" diye yutturanların size anlatmadığı şey, Çin’in bilimsel eğitimde aldığı mesafe.Çin bugün dünyada tüm ülkelerden daha fazla bilim üretiyor, daha fazla bilimsel makale yayınlıyor, daha fazla patent alıyor.Bir diğer güzel örnek ise Biontech.İki Türk, Türeci ve Şahin Corona salgınına karşı en etkili aşılardan birini buluyor.Sonuç.Bu aşıyı ürettikleri Alman kenti Mainz, Türeci ve Şahin’in buluşları sayesinde kent bütçesinin borçlarını ödüyor, 30 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası veren bir kent haline geliyor.Çünkü Binotech firması aşı sayesinde bu yıl 11,5 milyar avro kâr ediyor.Bu kâr üzerinden 3,5 milyar avro vergi ödüyor.Bu vergiden Mainz kentinin payına düşen miktar kentin borçlarını kapatıyor.Sadece bir aşıdan elde edilen kâr 11,5 milyar avro.Büyük bir ihtimalle, Türkiye’nin geçen yıl 169 milyar doları bulan toplam ihracatından, bu ihracatı yapan tüm firmaların elde ettiği kâr bu kadar yoktur.Tek bir firma, sadece bilim üreterek Türkiye’nin toplam ihracat kârından daha fazla kâr elde edebiliyor.Türkiye ise hala abuk sabuk modellerle, hiçbir sonucu olmayan finans oyunları ile gelişebileceğini, zenginleşebileceğini düşünüyor.Oysa tek kurtuluş bilimde.Ama lafta değil, gerçek bilimde.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043955839_81:0:1681:1200_1920x0_80_0_0_5277187fee95393b4b02acf4d1a256b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fatih altaylı, kar, aşı, biontech

Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel

16:20 30.12.2021
© REUTERS / Marko DjuricaPfizer - BioNTech - koronavirüs aşısı - aşılama
Pfizer - BioNTech - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Marko Djurica
Abone ol
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech aşısının yıllık 11.5 milyon euro kar elde ettiğini belirterek, "Büyük bir ihtimalle, Türkiye’nin geçen yıl 169 milyar doları bulan toplam ihracatından, bu ihracatı yapan tüm firmaların elde ettiği kar bu kadar yoktur. Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel" dedi.
Altaylı, bugünkü yazısında, BioNTech aşısı sayesinde Almanya'nın Mainz kenti bütçesinin 30 yıl sonra ilk kez fazla verdiğini belirterek konu hakkında şunları kaydetti
"BinNTech firması aşı sayesinde bu yıl 11,5 milyar avro kâr ediyor. Bu kâr üzerinden 3,5 milyar euro vergi ödüyor. Bu vergiden Mainz kentinin payına düşen miktar kentin borçlarını kapatıyor. Sadece bir aşıdan elde edilen kâr 11,5 milyar euro. Büyük bir ihtimalle, Türkiye’nin geçen yıl 169 milyar doları bulan toplam ihracatından, bu ihracatı yapan tüm firmaların elde ettiği kâr bu kadar yoktur. Tek bir firma, sadece bilim üreterek Türkiye’nin toplam ihracat kârından daha fazla kâr elde edebiliyor. Türkiye ise hala abuk sabuk modellerle, hiçbir sonucu olmayan finans oyunları ile gelişebileceğini, zenginleşebileceğini düşünüyor."
Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:
Yıllardır televizyonda “Teke Tek Bilim” adı altında bilim programı yapıyorum.
Özellikle de gelişmiş ülkelerde en zeki gençlerin tercih ettiği, Türkiye’de ise birkaç meraklı genç dışında kimsenin yüzüne bakmadığı temel bilimler alanında bir bilinç yaratmaya çalışıyorum.
Felsefe, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, jeoloji, tarih üzerinde en çok durduğumuz konular.
Ben bunu yaparken kimileri gülüyor, kimileri dalga geçiyor, kimileri ise gündemden korktuğumu, siyaset konuşmaya çekindiğim için bunu yaptığımı iddia ediyordu.
Hala da ediyor olabilirler.
Çok da umurumda değil.
Bilim konusunda bir bilinç oluşturmak, siyasetten çok daha önemli bana göre.
Haklılığımın kanıtı ise her gün her yerde karşımıza çıkıyor.
Mesela Çin.
Bizim memlekette imam hatip lisesi açma rekoru kıranların Çin modeli uyguluyoruz deme cüretlerinin komikliğini bilim ortaya çıkarıyor.
Çin, ihracatının yüzde 30’unu “Yüksek teknoloji ürünleri” ile yaparken, Türkiye’de bu oran AK Parti döneminde yüzde 3,5’lardan yüzde 2,5’lara geriliyor mesela.
Değersiz TL’yi bize “Çin modeli" diye yutturanların size anlatmadığı şey, Çin’in bilimsel eğitimde aldığı mesafe.
Çin bugün dünyada tüm ülkelerden daha fazla bilim üretiyor, daha fazla bilimsel makale yayınlıyor, daha fazla patent alıyor.
Bir diğer güzel örnek ise Biontech.
İki Türk, Türeci ve Şahin Corona salgınına karşı en etkili aşılardan birini buluyor.
Sonuç.
Bu aşıyı ürettikleri Alman kenti Mainz, Türeci ve Şahin’in buluşları sayesinde kent bütçesinin borçlarını ödüyor, 30 yıl sonra ilk kez bütçe fazlası veren bir kent haline geliyor.
Çünkü Binotech firması aşı sayesinde bu yıl 11,5 milyar avro kâr ediyor.
Bu kâr üzerinden 3,5 milyar avro vergi ödüyor.
Bu vergiden Mainz kentinin payına düşen miktar kentin borçlarını kapatıyor.
Sadece bir aşıdan elde edilen kâr 11,5 milyar avro.
Büyük bir ihtimalle, Türkiye’nin geçen yıl 169 milyar doları bulan toplam ihracatından, bu ihracatı yapan tüm firmaların elde ettiği kâr bu kadar yoktur.
Tek bir firma, sadece bilim üreterek Türkiye’nin toplam ihracat kârından daha fazla kâr elde edebiliyor.
Türkiye ise hala abuk sabuk modellerle, hiçbir sonucu olmayan finans oyunları ile gelişebileceğini, zenginleşebileceğini düşünüyor.
Oysa tek kurtuluş bilimde.
Ama lafta değil, gerçek bilimde.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:38Şahan Gökbakar'dan öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs
17:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
17:22İspanyol banka, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
17:15Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
17:14Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı
17:05Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
17:03Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi, geç kalmışlık olabilir
16:56İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı
16:38Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL
16:35Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
16:33Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
16:33İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
16:31Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
16:20Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
16:12THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok
16:10Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş