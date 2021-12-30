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Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu: '2011'de Beşiktaş'la ertelenen maç yeniden oynanmalı'
Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu: '2011'de Beşiktaş'la ertelenen maç yeniden oynanmalı'
Yargıtay'ın beraat kararını onaylaması sonucu Fenerbahçe, 2010-11 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile o dönem ertelenen Süper Kupa maçının oynanmasını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:29+0300
2021-12-30T13:38+0300
beşiktaş
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
maç
süper kupa
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 2011 Türkiye Süper Kupası'nın oynatılması için başvuruda bulundu.Fenerbahçe, TFF’ye yaptığı başvuruda 2011 yılında oynanmayan Türkiye Süper Kupası'nın oynatılmasını talep etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin oybirliği ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na aşağıdaki başvuru yapılmıştır. Camiamızın bilgilerine sunarız.Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun dikkatine27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur. 2010-2011 Süper Lig şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."
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beşiktaş, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, maç, süper kupa

Fenerbahçe'den TFF'ye Süper Kupa başvurusu: '2011'de Beşiktaş'la ertelenen maç yeniden oynanmalı'

13:29 30.12.2021 (güncellendi: 13:38 30.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterFenerbahçe-Beşiktaş Logo
Fenerbahçe-Beşiktaş Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Yargıtay'ın beraat kararını onaylaması sonucu Fenerbahçe, 2010-11 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile o dönem ertelenen Süper Kupa maçının oynanmasını talep etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 2011 Türkiye Süper Kupası'nın oynatılması için başvuruda bulundu.
Fenerbahçe, TFF’ye yaptığı başvuruda 2011 yılında oynanmayan Türkiye Süper Kupası'nın oynatılmasını talep etti. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin oybirliği ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na aşağıdaki başvuru yapılmıştır. Camiamızın bilgilerine sunarız.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun dikkatine
27 Aralık 2021 tarihinde, Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin Futbolda Sözde Şike Davası’nda mahkemenin verdiği beraat kararını onamasıyla Fenerbahçemizin 2010-2011 şampiyonluğu bir kez daha ve geri dönülemez şekilde tescil edilmiş; bu gerçekten yola çıkarak da şampiyonluğumuzun bize getirdiği doğal bir hakkı dile getirme gereği doğmuştur. 2010-2011 Süper Lig şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF’nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz."
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