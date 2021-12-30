5 bin TL üzerindeki cep telefonlarında ilk elde 6 ay, ikinci elde 3 ay taksitlendirme yapılabilecek

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" kapsamında fiyatı beş bin lira ve üzerindeki cep telefonlarında taksitlendirme ilk el için 3 ay, ikinci el için 6 ay olarak yapılabilecek.Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde "Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay olarak değiştirilmiştir" dendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 5 bin TL ve üzeri cep telefonlarında taksitlendirme ilk elde 6 ay, ikinci elde 3 ay olarak uygulanabilecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" kapsamında fiyatı beş bin lira ve üzerindeki cep telefonlarında taksitlendirme ilk el için 3 ay, ikinci el için 6 ay olarak yapılabilecek.
Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde "Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay olarak değiştirilmiştir" dendi.