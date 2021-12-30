https://tr.sputniknews.com/20211230/fiyati-5-bin-tl-uzerindeki-cep-telefonlarinda-ilk-elde-6-ay-ikinci-elde-3-ay-taksitlendirme-1052248645.html

5 bin TL üzerindeki cep telefonlarında ilk elde 6 ay, ikinci elde 3 ay taksitlendirme yapılabilecek

5 bin TL üzerindeki cep telefonlarında ilk elde 6 ay, ikinci elde 3 ay taksitlendirme yapılabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 5 bin TL ve üzeri cep telefonlarında taksitlendirme ilk elde 6 ay, ikinci elde 3 ay olarak uygulanabilecek. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T09:37+0300

2021-12-30T09:37+0300

2021-12-30T09:38+0300

türkiye

cep telefonu

resmi gazete

taksit

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Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan "Ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" kapsamında fiyatı beş bin lira ve üzerindeki cep telefonlarında taksitlendirme ilk el için 3 ay, ikinci el için 6 ay olarak yapılabilecek.Konuya ilişkin Resmi Gazete'nin ilgili bölümünde "Fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay; yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla, fiyatı beş bin Türk Lirasının üzerinde olan yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışlarında altı ay olarak değiştirilmiştir" dendi.

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cep telefonu, resmi gazete, taksit