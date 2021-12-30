https://tr.sputniknews.com/20211230/guinnesse-girmisti-turkiyenin-en-kisa-boylu-kadini-elif-kocaman-hayatini-kaybetti-1052259876.html

Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ve 72 santimetrelik boyuyla Türkiye'nin en kısa kadını olan Elif Kocaman, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 33 yaşında... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T15:07+0300

2021-12-30T15:07+0300

2021-12-30T15:34+0300

guinness rekorlar kitabı

türkiye

ölüm

zatürre

kısa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052259573_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_532a02eb2b3600c731ee11129a6bcd71.jpg

‘Dünyanın En Kısa Boylu Kadını’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren ancak 2010 yılında unvanını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşayan 69 santimetrelik Bridgette Jordan'a kaptıran Kocaman, 2 gün önce zatürre teşhisiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.Yoğun bakım servisinde tedavi gören Kocaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kocaman'ın cenazesi Karabacak köyünde toprağa verilecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guinness rekorlar kitabı, ölüm, zatürre, kısa