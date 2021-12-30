https://tr.sputniknews.com/20211230/halk-ekmekte-temmuzda-12-milyon-kasimda-18-milyon-satis-gerceklesti-1052246231.html

Halk Ekmek'te Temmuz'da 12 milyon, Kasım'da 18 milyon satış gerçekleşti

Halk Ekmek'te Temmuz'da 12 milyon, Kasım'da 18 milyon satış gerçekleşti

Halk Ekmek büfeleri önünde son dönemde oluşan uzun kuyruklar tartışma konusu olurken, büfelerdeki ekmek satış rakamlarındaki artış dikkat çekti. Ankara'da... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T06:44+0300

2021-12-30T06:44+0300

2021-12-30T06:44+0300

türkiye

ankara

halk ekmek

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Büyükşehirlerde vatandaşa ucuz ekmek sunan Halk Ekmek büfeleri önünde son günlerde uzun kuyruklar oluşması, iktidar ve CHP'li belediyeler arasında siyasi tartışmalara neden olurken, ekmek satış rakamlarının yüksekliği ve artması dikkat çekiyor. Un stokları bitene kadar zam yapılmayacağını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'in 12 milyon 777 bin olan Temmuz ayı satış rakamı, Kasım ayına gelindiğinde 18 milyon 433 bine yükseldi.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, dört ayda yaşanan artış yüzde 50'yi bulurken Aralık ayının ilk 13 güne dair rakamı, artışın daha da sürdüğünü ortaya koydu. 1-13 Aralık tarihleri arasında ABB Halk Ekmek'in yaptığı ekmek satışının toplamı 11 milyon 292 bine ulaştı.İstanbul'da tartışma konusu olmuştuHalk Ekmek büfeleri önünde uzayan kuyruklar iktidar tarafından eleştiri konusu olmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Halk Ekmek büfelerini manipülasyon merkezi haline getirdiğini iddia etmişti.AK Partili üyeler aynı zamanda Halk Ekmek fabrikalarının tam kapasite ile çalıştırılmadığı, ekmeğin büfelere zamanında ulaştırılmadığı, günlük servis sayısının üçten ikiye düşürüldüğünü de öne sürmüştü.İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özge Nama da günde 2.6 milyon ekmek ürettiklerini ancak talebe yetişemediklerini belirtirken, Başkan Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından "Maalesef halkımız fakirleşti bu bir gerçek ancak Halk Ekmek kuyruğunda ucuz ve sağlıklı ekmek almak için bekleyen vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından da memnun değilim" ifadesini kullanmıştı.

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ankara, halk ekmek