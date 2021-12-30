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Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
Hindistan'da bu yıl nesli tükenmekte olan kaplanlardan 126'sı öldü. Hayatını kaybeden kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve 'insan-hayvan çatışmasına'... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T14:47+0300
2021-12-30T14:47+0300
dünya
hindistan
av yasağı
ölüm
kayıp
av
hayvan
kaplan
nesli tükenmekte olan hayvanlar
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Hindistan Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nca (NTCA) yapılan açıklamada, bu yıl 126 kaplanın öldüğü, bu rakamın 10 yıl önce veri toplanmaya başlanmasından bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.En son kaplan ölümünün 29 Aralık’ta Madya Pradeş eyaletinde görüldüğü aktarılan açıklamada, kaplanların en büyük ölüm sebebinin 'doğal nedenler' olduğu kaydedildi.Channel News Asia'nın haberine göre, açıklamada, kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve 'insan-hayvan çatışmasına' kurban gittiği ifade edildi.Dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyorHindistan yönetiminin verilerine göre, 2014-2019 döneminde kaplan saldırılarında yaklaşık 225 kişi hayatını kaybetmişti. 2016'da ise kaplan ölüm sayısının 121 olduğu belirtilmişti.1.3 milyar insanın yaşadığı ülkede son yıllarda kaplan habitatlarına insan tecavüzü arttı.Geçen yılın Temmuz ayında yayımlanan bir hükümet açıklamasında, "Hindistan, kaplanların korunmasında artık sıkı bir şekilde liderlik rolü üstlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211128/rusyada-nesli-tukenmekte-olan-bir-amur-kaplani-olduruldu-1051225876.html
https://tr.sputniknews.com/20211117/yol-kenarinda-basibos-gezen-bengal-kaplani-gorenleri-sasirtti-1050876206.html
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hindistan, av yasağı, ölüm, kayıp, av, hayvan, kaplan, nesli tükenmekte olan hayvanlar

Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı

14:47 30.12.2021
© Fotoğraf : Pixabaykaplan
kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : Pixabay
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Hindistan'da bu yıl nesli tükenmekte olan kaplanlardan 126'sı öldü. Hayatını kaybeden kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve 'insan-hayvan çatışmasına' kurban gittiği bildirildi.
Hindistan Ulusal Kaplan Koruma Kurumu'nca (NTCA) yapılan açıklamada, bu yıl 126 kaplanın öldüğü, bu rakamın 10 yıl önce veri toplanmaya başlanmasından bu yana en yüksek sayı olduğu belirtildi.
En son kaplan ölümünün 29 Aralık’ta Madya Pradeş eyaletinde görüldüğü aktarılan açıklamada, kaplanların en büyük ölüm sebebinin 'doğal nedenler' olduğu kaydedildi.
Channel News Asia'nın haberine göre, açıklamada, kaplanların birçoğunun kaçak avcılara ve 'insan-hayvan çatışmasına' kurban gittiği ifade edildi.
Sibirya kaplanı, Amur - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2021
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Dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor

Hindistan yönetiminin verilerine göre, 2014-2019 döneminde kaplan saldırılarında yaklaşık 225 kişi hayatını kaybetmişti. 2016'da ise kaplan ölüm sayısının 121 olduğu belirtilmişti.
1.3 milyar insanın yaşadığı ülkede son yıllarda kaplan habitatlarına insan tecavüzü arttı.
Geçen yılın Temmuz ayında yayımlanan bir hükümet açıklamasında, "Hindistan, kaplanların korunmasında artık sıkı bir şekilde liderlik rolü üstlenmiştir" ifadeleri yer almıştı.
Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.
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