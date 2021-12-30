https://tr.sputniknews.com/20211230/ilber-ortali-2021-yilindan-en-cok-canini-sikan-olayi-anlatti-1052264891.html

İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı

İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayın "Devlet teşkilatına alınan insanların, kötü kayırma yöntemleriyle alınması" olduğunu söyledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T16:56+0300

2021-12-30T16:56+0300

2021-12-30T17:00+0300

türkiye

ilber ortaylı

candaş tolga işık

haberler

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Ortaylı, Kafa TV'den Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Işık'ın, "2021 yılında en çok canınızı sıkan hadise nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:"İmtiham sisteminin canını okudular, bu çok kötü. Bunu hem ayıklayamayız hem de ehliyetsiz alt kademelerin elinde devlet batar. Ehliyetsiz memur, genel müdür, bakan tayin etmekten daha kötü bir şeydir. Bu bir tehlike, iyi bir şey değil. İmtihan sistemini düzeltmek lazım, yazılı yapıyor sözlüde 90 alanı düşürüyor. Saçma sapan sistem"

türkiye

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ilber ortaylı, candaş tolga işık, haberler