https://tr.sputniknews.com/20211230/ingiltere-kraliyet-muhafizi-onune-cikan-cocugu-yere-dusurdu-ama-yoluna-devam-etti-1052244726.html

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ama yoluna devam etti

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ama yoluna devam etti

İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T02:17+0300

2021-12-30T02:17+0300

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dünya

ingiltere

birleşik krallık

çocuk

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İngiltere’de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

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ingiltere, birleşik krallık, çocuk