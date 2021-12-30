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https://tr.sputniknews.com/20211230/ingilterede-tas-ocaginda-mamut-fosilleri-bulundu-buzul-cagindaki-hayata-dair-ipucu-sunuyor-1052262237.html
İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon kasabası yakınlarındaki bir taş ocağında Neandertal insanına ait taş aletleri ve beş mamutun kalıntılarının bulunması... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:58+0300
2021-12-30T16:02+0300
mamut
yaşam
ingiltere
fosil
buzul çağı
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CNN'de yer alan habere göre, iyi korunmuş mamut kalıntıları iki yetişkin, iki genç ve bir yavruya ait. Ayrıca kalıntıların yanında bir Neandertal insanına ait balta ve hayvan postlarını temizlemek için kullanılan küçük çakmaktaşı kazıyıcısı bulundu.Neville ve Sally Hollingworth tarafından 2017'de Swindon taş ocağında balta ve bir miktar mamut kalıntısı bulunması ardından, aynı alanda 2019 ile 2021 yılları arasında da pek çok kazı yapıldı.Araştırmalar devam ediyorKalıntıları İngiltere’nin son yıllardaki en büyük Buzul Çağı keşiflerinden biri olarak değerlendiren arkeologlar bu alanda ayrıca oldukça iyi korunmuş mamut dişleri, boz ayı, bozkır bizonu, tohumlar, polen, böceklerin narin kanatları ve tatlı su salyangozu kabuklarının kalıntılarını da buldu.Bölgenin neden bu kadar çok mamut kalıntısına ev sahipliği yaptığı ve bunların Neandertaller tarafından düzenli olarak avlanıp avlanmadığı veya sadece temizlenip temizlenmediği konusunda araştırmalar devam ediyor.‘Deniz fosilleri bulmayı umuyorduk’Araştırmacılar, Neandertallerin Buzul Çağı'ndan önce İngiltere'de yaşadığını tahmin ediyor. Bu nedenle kalıntıların ülkede Buzul Çağı'nda ve öncesindeki hayata dair bulgular sunduğu kaydedildi.Sally Hollingworth, yaptığı açıklamada, "Başlangıçta deniz fosilleri bulmayı umuyorduk, bunun yerine çok önemli bir şey bulmak gerçek bir heyecan oldu" dedi.Neandertallerin kemikleri nasıl kesip işlediğini görmek için bazı kalıntılar analiz edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rusyanin-cukotka-bolgesinde-bugune-kadar-rastlanan-en-genc-mamutun-kemikleri-bulundu-1049804257.html
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mamut, ingiltere, fosil, buzul çağı

İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'

15:58 30.12.2021 (güncellendi: 16:02 30.12.2021)
© REUTERSMamut iskeleti
Mamut iskeleti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS
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İngiltere'nin güneybatısındaki Swindon kasabası yakınlarındaki bir taş ocağında Neandertal insanına ait taş aletleri ve beş mamutun kalıntılarının bulunması, Buzul Çağı'nda ülkedeki hayata dair ipuçları sunuyor.
CNN'de yer alan habere göre, iyi korunmuş mamut kalıntıları iki yetişkin, iki genç ve bir yavruya ait. Ayrıca kalıntıların yanında bir Neandertal insanına ait balta ve hayvan postlarını temizlemek için kullanılan küçük çakmaktaşı kazıyıcısı bulundu.
Neville ve Sally Hollingworth tarafından 2017'de Swindon taş ocağında balta ve bir miktar mamut kalıntısı bulunması ardından, aynı alanda 2019 ile 2021 yılları arasında da pek çok kazı yapıldı.

Araştırmalar devam ediyor

Kalıntıları İngiltere’nin son yıllardaki en büyük Buzul Çağı keşiflerinden biri olarak değerlendiren arkeologlar bu alanda ayrıca oldukça iyi korunmuş mamut dişleri, boz ayı, bozkır bizonu, tohumlar, polen, böceklerin narin kanatları ve tatlı su salyangozu kabuklarının kalıntılarını da buldu.
Bölgenin neden bu kadar çok mamut kalıntısına ev sahipliği yaptığı ve bunların Neandertaller tarafından düzenli olarak avlanıp avlanmadığı veya sadece temizlenip temizlenmediği konusunda araştırmalar devam ediyor.

‘Deniz fosilleri bulmayı umuyorduk’

Araştırmacılar, Neandertallerin Buzul Çağı'ndan önce İngiltere'de yaşadığını tahmin ediyor. Bu nedenle kalıntıların ülkede Buzul Çağı'nda ve öncesindeki hayata dair bulgular sunduğu kaydedildi.
Sally Hollingworth, yaptığı açıklamada, "Başlangıçta deniz fosilleri bulmayı umuyorduk, bunun yerine çok önemli bir şey bulmak gerçek bir heyecan oldu" dedi.
Neandertallerin kemikleri nasıl kesip işlediğini görmek için bazı kalıntılar analiz edilecek.
mamut - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
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