https://tr.sputniknews.com/20211230/isid-yoneticisi-suriyeye-kacmaya-calisirken-yakalandi-1052251289.html

IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve IŞİD'in "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T11:17+0300

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türkiye

suriye

işid

gaziantep

operasyon

cezaevi

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IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandıIŞİD'in 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen ve hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.Yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında zanlı, Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'teki bir evde yakalandı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/alti-ilde-isid-operasyonu-16-gozalti-1052180481.html

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suriye, işid, gaziantep, operasyon, cezaevi