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IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve IŞİD'in "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:17+0300
2021-12-30T11:17+0300
türkiye
suriye
işid
gaziantep
operasyon
cezaevi
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IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandıIŞİD'in 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen ve hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.Yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında zanlı, Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'teki bir evde yakalandı.Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211228/alti-ilde-isid-operasyonu-16-gozalti-1052180481.html
türkiye
suriye
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suriye, işid, gaziantep, operasyon, cezaevi

IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

11:17 30.12.2021
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve IŞİD'in "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı.
IŞİD yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
IŞİD'in 2016 yılı sonrasında "Türkiye askeri kanat sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği, özellikle Suriye'de birçok örgüt mensubuna ideolojik ve askeri eğitimler veren ve canlı bomba eylemlerinde kullanılan bel kuşağı, infilaklı fitil, basma butonlu anahtar sistemi, elektrikli kapsül ve muhtelif patlayıcı maddeler gibi malzemelerin teminini sağladığı değerlendirilen ve hakkında Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen Mehmet Fatih Alıcı'nın Suriye'ye kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
Yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında zanlı, Suriye'ye kaçma hazırlığındayken Gaziantep'teki bir evde yakalandı.
Zanlı, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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