Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbul-valiligi-yilbasinda-kapali-olacak-yollari-acikladi-1052263256.html
İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
İstanbul Valiliği, yılbaşı akşamında Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu ve Kadıköy'de bazı yolların kapanacağını ve buraya kamyon, TIR gibi... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T16:33+0300
2021-12-30T16:39+0300
yaşam
istanbul
yılbaşı
yeni yıl
önlem
istanbul valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051534571_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_d45e641f4d4ca4282a05070763e1bc40.jpg
Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak. Bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.İstanbul Valiliği'nden kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar için yapılan açıklama şöyle:Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.12.2021ŞİŞLİ İLÇESİNDEKapanacak YollarAlternatif YollarKADIKÖY İLÇESİNDEKapanacak Yollar-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;Alternatif YollarBEYOĞLU İLÇESİNDEKapanacak YollarAlternatif YollarGalata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051534571_72:0:1928:1392_1920x0_80_0_0_b4769c32ef397451c32ac4a767831d58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, yılbaşı, yeni yıl, önlem, istanbul valiliği

İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı

16:33 30.12.2021 (güncellendi: 16:39 30.12.2021)
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© MEDENİ TOPALOĞLU-AW485613
Abone ol
İstanbul Valiliği, yılbaşı akşamında Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu ve Kadıköy'de bazı yolların kapanacağını ve buraya kamyon, TIR gibi büyük araçların alınmayacağını duyurdu.
Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak.
Bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.
İstanbul Valiliği'nden kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar için yapılan açıklama şöyle:
Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy ilçelerimize 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar; kamyon, Tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacaktır.
Şişli ilçesinde 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar,
Kadıköy ilçesinde ise 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar,
Beyoğlu ilçesinde 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00’den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00’e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri aşağıya çıkarılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.12.2021
ŞİŞLİ İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
Mim Kemal Öke Caddesi
Abdi İpekçi Caddesi
Bostan Sokak
Atiye Sokak
Altın Sokak
Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
Bronz Sokak
Alternatif Yollar
Teşvikiye Caddesi
Bayıldım Caddesi
Valikonağı Caddesi
Rumeli Caddesi
Halaskargazi Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
KADIKÖY İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;
Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi
-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;
General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi
General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi
Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi
Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi
Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi
Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi
Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi
-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;
Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergâha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri.
Alternatif Yollar
General Asım Gündüz Caddesi
Dr. Esat Işık Caddesi
Rıhtım Caddesi
Söğütlüçeşme Caddesi
Çetin Emeç Bulvarı
Abdulkadir Noyan Sokak
BEYOĞLU İLÇESİNDE
Kapanacak Yollar
İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan tüm yollara giriş kapatılacaktır.
Sıraselviler Caddesi’nden İstiklal Caddesi’ne bağlanan yollar kapatılacaktır.
Asmalı Mescit Caddesi kapatılacaktır.
Tarlabaşı Bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri trafiğe kapatılacaktır.
Yeni Çarşı Caddesi, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti kapatılacaktır.
Ömer Hayyam Caddesi Ömer Hayyam köprü altından hamalbaşı caddesi kesişiminden itibaren kapatılacak, gelen akım Unkapanı istikametine yönlendirilecektir.
Alternatif Yollar
Galata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,
Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:38Şahan Gökbakar'dan öğretmeni tarafından şiddete uğrayan öğrenciye burs
17:27Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Türk-İş heyetini kabul etti
17:22İspanyol banka, müşterilerine yanlışlıkla 130 milyon sterlin dağıttı
17:15Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
17:14Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı
17:05Tesla, 745 bin adet elektrikli otomobili geri çağırıyor
17:03Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı: Kura daha erken müdahale edilebilirdi, geç kalmışlık olabilir
16:56İlber Ortaylı, 2021 yılında en çok canını sıkan olayı anlattı
16:38Kayseri'de 4 erik 48 TL, 5 kiraz 75 TL
16:35Tom Cruise ile evliliklerine dair 'cinsiyetçi' soruya Nicole Kidman'dan yanıt
16:33Çin'den ABD'li 5 yetkiliye yaptırım kararı
16:33İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı
16:31Rus Dışişleri: IŞİD ve 'terör halifeliği 2.0' yeniden canlanabilir
16:20Fatih Altaylı: Bir BioNTech tüm ihracatımıza bedel
16:12THY'den Omicron açıklaması: Bize bildirilmiş uçuş yasağı yok
16:10Çin'de milli futbolculara dövme yasağı
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş