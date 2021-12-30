https://tr.sputniknews.com/20211230/istanbul-valiligi-yilbasinda-kapali-olacak-yollari-acikladi-1052263256.html

İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, yılbaşında kapalı olacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, yılbaşı akşamında Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Zeytinburnu ve Kadıköy'de bazı yolların kapanacağını ve buraya kamyon, TIR gibi... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T16:33+0300

2021-12-30T16:33+0300

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istanbul valiliği

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Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak. Bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.İstanbul Valiliği'nden kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar için yapılan açıklama şöyle:Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 30.12.2021ŞİŞLİ İLÇESİNDEKapanacak YollarAlternatif YollarKADIKÖY İLÇESİNDEKapanacak Yollar-Kadıköy ilçesi Osmanağa Mahallesi;-Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;-Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;Alternatif YollarBEYOĞLU İLÇESİNDEKapanacak YollarAlternatif YollarGalata Köprüsü’nden gelen sürücüler; Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesi’ni kullanarak Beşiktaş istikametine,Unkapanı Köprüsü’nden gelen sürücüler; Şişhane Meydan, Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesi’ne yönlendirilecektir.

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