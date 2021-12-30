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İYİ Partili Paçacı'dan 'İBB'ye kayyum' açıklaması: Çılgınlık olur
İYİ Partili Paçacı'dan 'İBB'ye kayyum' açıklaması: Çılgınlık olur
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, "İBB'ye kayyum mı atanmak isteniyor" sorusunu "İstanbul’a kayyum atanırsa ne olur? Çılgınlık olur. Kayyum... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:21+0300
2021-12-30T19:21+0300
türkiye
istanbul
içişleri bakanlığı
kayyum
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
teftiş
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla teftiş başlatılmasının ardından "İBB'ye kayyum mu atanacak" iddiası üzerine sert tepki gösterdi. Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konukları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun oldu. Paçacı ve Ergun, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.T24'ün aktardığı habere göre Metin Ergun, İBB’ye açılan terör soruşturması ile ilgili, “Dünyada herhalde müfettiş eliyle terörist tespit etmeye gayret eden tek ülke biziz. Müfettişler gönderiyoruz, terörist mi değil mi tespit etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu komedi. Ekonomide sıkıştılar, gündemi değiştirmeye yönelik bir hadise gibi geliyor bana” dedi.'O ihtimalin sonu iyi bitmez'İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da şöyle konuştu:
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istanbul, içişleri bakanlığı, kayyum, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), teftiş, iyi parti

İYİ Partili Paçacı'dan 'İBB'ye kayyum' açıklaması: Çılgınlık olur

19:21 30.12.2021
© AAİYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı
İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Cihan Paçacı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı, "İBB'ye kayyum mı atanmak isteniyor" sorusunu "İstanbul’a kayyum atanırsa ne olur? Çılgınlık olur. Kayyum atamasını yapamazlar. Eğer yaparlarsa Türkiye’de ciddi sonuçlar çıkar" yanıtını verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında "terör" iddiasıyla teftiş başlatılmasının ardından "İBB'ye kayyum mu atanacak" iddiası üzerine sert tepki gösterdi.
Kanal 42 TV’de yayınlanan Sümen Altı programının bu haftaki konukları İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Cihan Paçacı ve Prof. Dr. Metin Ergun oldu. Paçacı ve Ergun, Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül’ün sorularını yanıtladı.
T24'ün aktardığı habere göre Metin Ergun, İBB’ye açılan terör soruşturması ile ilgili, “Dünyada herhalde müfettiş eliyle terörist tespit etmeye gayret eden tek ülke biziz. Müfettişler gönderiyoruz, terörist mi değil mi tespit etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu komedi. Ekonomide sıkıştılar, gündemi değiştirmeye yönelik bir hadise gibi geliyor bana” dedi.

'O ihtimalin sonu iyi bitmez'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da şöyle konuştu:

“İstanbul’a kayyum atanırsa ne olur? Çılgınlık olur. Kayyum atamasını yapamazlar. Eğer yaparlarsa Türkiye’de ciddi sonuçlar çıkar. İki defa seçim kazanmış bir kişiden bahsediyorsunuz ve milletin iradesine karşı, tek başına bir kişinin iradesi ‘Benim iradem, milletin iradesinin üzerindedir’ denektir bu. Millet, bunu affetmez. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bu bir çılgınlık olur. Kaldı ki son derece gayriciddi bir durum. Eğer orada terör ile iltisaklı kişiler varsa İçişleri Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı’nın derhal görevini yapması ve bu insanların da bugüne kadar oradan kulağından tutup alması lazımdı. Sayın İmamoğlu da ifade etti, eğer böyle bir durum varsa İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevini yapmamış demektir. Kayyum atanma ihtimalini konuşmak istemiyorum. Çünkü o ihtimalin sonu iyi bitmez. Demokrasi ortadan kalkmış olur. Milletin iradesi yok sayılmış olur.
Kayyum atanmaz mı atanır. Yani bu bir yöntemdir. Çok ciddi ve sonucu kesin olan iddialar olması lazım. Burası İstanbul Belediyesi ve itham ettiğiniz şey de yani kayyum atamasını gerektirecek hiçbir şey değil. Dolayısıyla böyle olacağını ben sanmıyorum. Gündemi değiştirerek, herkesin ilgi duyacağı bir konu bu. Bir anda Türkiye’nin meseleleri, vatandaşın dertlerini, ızdıraplarını bir kenara koyup, bunu tartıştırma gayretleridir. Bir sonuç çıkacağını sanmıyorum.”
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