İYİ Partili Paçacı'dan 'İBB'ye kayyum' açıklaması: Çılgınlık olur

“İstanbul’a kayyum atanırsa ne olur? Çılgınlık olur. Kayyum atamasını yapamazlar. Eğer yaparlarsa Türkiye’de ciddi sonuçlar çıkar. İki defa seçim kazanmış bir kişiden bahsediyorsunuz ve milletin iradesine karşı, tek başına bir kişinin iradesi ‘Benim iradem, milletin iradesinin üzerindedir’ denektir bu. Millet, bunu affetmez. Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bu bir çılgınlık olur. Kaldı ki son derece gayriciddi bir durum. Eğer orada terör ile iltisaklı kişiler varsa İçişleri Bakanlığı’nın ve Adalet Bakanlığı’nın derhal görevini yapması ve bu insanların da bugüne kadar oradan kulağından tutup alması lazımdı. Sayın İmamoğlu da ifade etti, eğer böyle bir durum varsa İçişleri ve Adalet Bakanlığı görevini yapmamış demektir. Kayyum atanma ihtimalini konuşmak istemiyorum. Çünkü o ihtimalin sonu iyi bitmez. Demokrasi ortadan kalkmış olur. Milletin iradesi yok sayılmış olur.