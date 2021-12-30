https://tr.sputniknews.com/20211230/izmir-emniyet-mudurlugunden-umit-ozdag-hakkinda-suc-duyurusu-1052250707.html

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu

İzmir'de Suriye kökenli Türk vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını soran Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T11:03+0300

2021-12-30T11:03+0300

2021-12-30T11:03+0300

politika

izmir

ümit özdağ

kuyumcu

soruşturma

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HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.Alçı bugünkü yazısında, Özdağ'ın, İzmir'de Suriye kökenli Türk vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girerek kimlik ve dükkanının ruhsatını sormasının ardından, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Nüfuzu kötüye kullanma", " Özel hayatın gizliliğini ihlal" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:"Bir gazeteci olarak merak ettiğim konu buydu. Cevabı bulmak için devletin en kritik kurumlarındaki ilgili yetkili isimleri tek tek aradım. Bu yazıda ilk kez benden okuyacağınız bilgilere ulaştım.Öncelikle söylemeliyim ki Türk Devleti deyince akla gelen tüm temel kurumların Ümit Özdağ olayına bakışı son derece olumsuz. Bu konuda tam bir milli mutabakat oluşmuş durumda. Bunu bu kadar kesinlikte ben de ilk kez öğrendim.Nitekim İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün resmi başvurusuyla Ümit Özdağ’ın bu ülkenin yurttaşı bir kuyumcuyu afişe etmesi ile ilgili savcılığa bugün (Çarşamba) suç duyurusunda bulunulmuş.Yani 29 Aralık 2021 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez net biçimde Ümit Özdağ’ın yaptıklarıyla ilgili yasal yollara müracaat etti.Bu suç duyurusu elbette İzmir Emniyeti’nin kendi başına yaptığı bir girişim değil. Devletin bir kararının neticesi. Olay İzmir’de vuku bulduğu için de suç duyurusu oradan yapılıyor.Çünkü dediğim gibi Ümit Özdağ bu kuyumcu olayında kendini adeta “devlet otoritesi” yerine koyup “denetim” yaparak ve bunu da alenen yayınlayarak resmen sınırı aştı.Bu son davranışının daha önce sık sık yaptığı Jorg Haider tarzı propagandalardan farklı bir mahiyet arz ettiği belirtiliyor.İlgili devlet kurumları Torbalı cinayeti sonrası takındığı tavırdan itibaren Ümit Özdağ ve yakın ekibini radara almış.Torbalı hadisesinde Ümit Özdağ ve ekibi o kadar sağduyudan uzak şekilde halkı birbirine kırdırma yönünde kışkırtıcı davranmış ki bu durum tüm güvenlik bürokratlarını rahatsız etmiş.İtiraf edeyim bu konuda duyarlı olduğunu iddia eden ben bile Torbalı hadisesinden sonra Özdağ’ın yaptıklarının farkında değildim. Gündem yoğunluğundan bu tür önemli şeyler biz köşe yazarlarının bile gözünden kaçabiliyor. Fakat devletin gözünden kaçmamış bu süreç.Son kuyumcu hadisesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu öğrendim."İzmir’de Suriyeli Arap kökenli Türkiye vatandaşının kuyumcu dükkanında Ümit Özdağ kimlik ve ruhsat sormuş, vergi levhası sorgulaması yapmıştı.

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izmir, ümit özdağ, kuyumcu, soruşturma