https://tr.sputniknews.com/20211230/izmirde-toplu-ulasima-yuzde-36-zam-1052259514.html

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam

İzmir 2022 yılında uygulanacak toplu ulaşım zam oranı açıklandı. Başkan Tunç Soyer yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T15:03+0300

2021-12-30T15:03+0300

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türkiye

izmir

zam

toplu ulaşım

tunç soyer

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri tanıtmak için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Soyer, burada yaptığı açıklamada, İzmir'de 2022 yılında toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranını da açıkladı.Soyer, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36 zamlanacağını bildirdi. Soyer, döviz kurundaki yükselişe, akaryakıt fiyatlarını artışına ve yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek bu fiyat artışının zorunlu olduğunu ifade etti.Öğrenciye zam yokTunç Soyer, öğrencilere pozitif ayrıcalık yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik. Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz." dedi.Zamlı tarife ile İzmir'de yeni ulaşım ücretinin 4 lira 70 kuruş olacak. Öğrenciler ise 1,64 lira olan bilet fiyatından yararlanmaya devam edecek.

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izmir, zam, toplu ulaşım, tunç soyer