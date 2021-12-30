Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/izmirde-toplu-ulasima-yuzde-36-zam-1052259514.html
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
İzmir 2022 yılında uygulanacak toplu ulaşım zam oranı açıklandı. Başkan Tunç Soyer yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:03+0300
2021-12-30T15:03+0300
türkiye
izmir
zam
toplu ulaşım
tunç soyer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042472900_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9cf267914127319446150a11b05f34bc.jpg
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri tanıtmak için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.Soyer, burada yaptığı açıklamada, İzmir'de 2022 yılında toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranını da açıkladı.Soyer, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36 zamlanacağını bildirdi. Soyer, döviz kurundaki yükselişe, akaryakıt fiyatlarını artışına ve yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek bu fiyat artışının zorunlu olduğunu ifade etti.Öğrenciye zam yokTunç Soyer, öğrencilere pozitif ayrıcalık yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik. Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz." dedi.Zamlı tarife ile İzmir'de yeni ulaşım ücretinin 4 lira 70 kuruş olacak. Öğrenciler ise 1,64 lira olan bilet fiyatından yararlanmaya devam edecek.
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1042472900_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6f002cd647a12f66788616420df3a372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, zam, toplu ulaşım, tunç soyer

İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam

15:03 30.12.2021
© Fotoğraf : eshot.gov.trİzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ulaşım şirketi ESHOT - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Fotoğraf : eshot.gov.tr
Abone ol
İzmir 2022 yılında uygulanacak toplu ulaşım zam oranı açıklandı. Başkan Tunç Soyer yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36 zamlanacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2021 yılını değerlendirmek ve 2022 yılına ilişkin hedef ve projeleri tanıtmak için Tarihi Havagazı Fabrikası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Soyer, burada yaptığı açıklamada, İzmir'de 2022 yılında toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranını da açıkladı.
Soyer, yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşım tarifelerinin yüzde 36 zamlanacağını bildirdi. Soyer, döviz kurundaki yükselişe, akaryakıt fiyatlarını artışına ve yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek bu fiyat artışının zorunlu olduğunu ifade etti.

Öğrenciye zam yok

Tunç Soyer, öğrencilere pozitif ayrıcalık yaptıklarını belirterek, "Burada bir şeyi korumaya özen gösterdik. Öğrenci ve gençlerimiz için pzoitif ayrımcılık yapabilmek için çok uğraştık. Onlar için bir fiyat ayarlaması yapmadan devam edeceğiz." dedi.
Zamlı tarife ile İzmir'de yeni ulaşım ücretinin 4 lira 70 kuruş olacak. Öğrenciler ise 1,64 lira olan bilet fiyatından yararlanmaya devam edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş
15:41Rus uzman: Putin'in Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri bu yılki ilişkilerin de sembolü
15:31DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
15:29Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı
15:29Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
15:28Taksinin çarptığı araç kaldırıma savruldu: Yayalar ezilmekten son anda kurtuldu
15:19Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
15:07ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı
15:07Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti
15:03İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
14:54CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
14:53TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor
14:51Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
14:50Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
14:47Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
14:47Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
14:43Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi