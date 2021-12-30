Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211230/kale-direginin-altinda-kalmisti-okul-muduru-icin-sorusturma-izni-1052269276.html
Kale direğinin altında kalmıştı: Okul müdürü için soruşturma izni
Kale direğinin altında kalmıştı: Okul müdürü için soruşturma izni
Adana'da okulun bahçesinde futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesiyle demir parçasının altında kalan Murat Sefa Özbalık'ın ailesinin açtığı davada... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T19:47+0300
2021-12-30T19:47+0300
türkiye
adana
futbol
seyhan
müdür
yargı
kale
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052269209_0:60:1109:684_1920x0_80_0_0_64248266bd48fd86f1174641e76dd986.jpg
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında, meydana gelen olayda, evinden çıkan 15 yaşındaki Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı. Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti.Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı. Okula gelen Yıldız Özbalık'ın komşularının otomobiliyle, bir hastanenin acil servisine götürdüğü Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı. 7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Murat Sefa Özbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.Avukat Keskin: Yargı süreci devam etmektedirGüvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ailenin avukatı Ezgi Keskin, dava süreci hakkında bilgi verdi. Okul müdürü O.B. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl müvekkilim Murat Sefa Özbalık'ın kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike yaratacak nitelikteki yaralanması olayıyla alakalı yargı süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ilgili okul müdürü hakkında cezai soruşturma yürütülmesine ilişkin soruşturma izni verildi. Soruşturmaya başlandı. Ayrıca müvekkilimizin görmüş olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin açmış olduğumuz tazminat davalarımızın da yargı süreci devam etmektedir" dedi.Anne Özbalık: Hayalleri yarıda kaldı3 çocuk annesi 36 yaşındaki Yıldız Özbalık ise oğlunun açık liseye yazılmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu, sağlık durumu nedeniyle normal okula gönderemedim. Herhangi bir darbe almasın diye endişe ettiğimden 2 ay önce açık liseye başladı. Hayalleri yarıda kaldı. Sadece bir an önce sorumluların hesap verip cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.
türkiye
adana
seyhan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052269209_60:0:1049:742_1920x0_80_0_0_bfae4fcb2784cfea1e236acc81196ff3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adana, futbol, seyhan, müdür, yargı, kale

Kale direğinin altında kalmıştı: Okul müdürü için soruşturma izni

19:47 30.12.2021
© DHAMurat'ın kale direğinin altında kalmasında okul müdürü için soruşturma izni
Murat'ın kale direğinin altında kalmasında okul müdürü için soruşturma izni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
Abone ol
Adana'da okulun bahçesinde futbol maçı yaparken asıldığı kalenin devrilmesiyle demir parçasının altında kalan Murat Sefa Özbalık'ın ailesinin açtığı davada, okul müdürü O.B. hakkında soruşturma izni verildi. Olay nedeniyle karaciğerindeki hasar nedeniyle iç kanama geçirip tedavi gören Murat Sefa'nın annesi, "Oğlumun hayalleri yarıda kaldı" dedi.
Adana'nın Seyhan ilçesindeki Yeşilevler Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda, 8 Eylül 2020'de saat 17.00 sıralarında, meydana gelen olayda, evinden çıkan 15 yaşındaki Murat Sefa Özbalık, bölgede spor tesisi olmadığı için mezun olduğu ilkokula giderek sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaptı.
Kale önünde atılan topları karşılayıp bir süre maç yapan Özbalık, 2 eliyle kale direğine asılınca, demir direklerle birlikte yere düştü. Sabitlenmemiş haldeki kalenin altında kalan Özbalık'a arkadaşları yardım etti.
Murat Sefa'yı yerden kaldırıp bahçedeki banka oturtan çocuklar, sonra annesi Yıldız Özbalık'ı arayıp durumu anlattı. Okula gelen Yıldız Özbalık'ın komşularının otomobiliyle, bir hastanenin acil servisine götürdüğü Murat Sefa Özbalık, müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Özbalık, karaciğer yaralanması teşhisiyle ameliyata alındı.
7 gün boyunca yoğun bakımda kalan ve 3 gün serviste yatırılan Murat Sefa Özbalık, gerekli tedavinin ardından eve gönderildi. Murat Sefa Özbalık'ın karaciğerinin yenilenmesi için evde bakımı sürerken, aile sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Keskin: Yargı süreci devam etmektedir

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili ailenin avukatı Ezgi Keskin, dava süreci hakkında bilgi verdi. Okul müdürü O.B. hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Keskin, "Geçtiğimiz yıl müvekkilim Murat Sefa Özbalık'ın kale direğinin üzerine düşmesi sonucu hayati tehlike yaratacak nitelikteki yaralanması olayıyla alakalı yargı süreci devam etmektedir. Geldiğimiz noktada ilgili okul müdürü hakkında cezai soruşturma yürütülmesine ilişkin soruşturma izni verildi. Soruşturmaya başlandı. Ayrıca müvekkilimizin görmüş olduğu maddi ve manevi zararlara ilişkin açmış olduğumuz tazminat davalarımızın da yargı süreci devam etmektedir" dedi.

Anne Özbalık: Hayalleri yarıda kaldı

3 çocuk annesi 36 yaşındaki Yıldız Özbalık ise oğlunun açık liseye yazılmak zorunda kaldığını belirterek, "Oğlumu, sağlık durumu nedeniyle normal okula gönderemedim. Herhangi bir darbe almasın diye endişe ettiğimden 2 ay önce açık liseye başladı. Hayalleri yarıda kaldı. Sadece bir an önce sorumluların hesap verip cezalarını çekmelerini istiyorum" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:39Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
20:33Şeker ihracatı kayda bağlandı
20:29Fransız belediye başkanı: Parktaki obur alageyikleri beslemeyin
20:22Gazeteci Emre Özpeynirci: TOGG’un satış fiyatı 1 milyon TL olabilir
20:21'Önümüzdeki haftalarda TL tasarruf sahibini güvence altına alan birkaç ürün daha duyabilirsiniz'
20:16Çavuşoğlu: Türkiye-Ermenistan özel temsilcilerinin ilk toplantısı
20:03HAYTAP Başkanı Şenpolat: Saldırgan köpeğin sahibi 'cinayet' suçundan yargılanmalı
19:50Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Omicron’un kuluçka süresi diğer varyantlara göre daha kısa
19:47Kale direğinin altında kalmıştı: Okul müdürü için soruşturma izni
19:37Benzinin litre fiyatına 68 kuruş zam: Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak
19:32Hong Kong demokrasi hareketinin son önemli yayın organı da polis baskınının ardından kapandı
19:32Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi
19:21İYİ Partili Paçacı'dan 'İBB'ye kayyum' açıklaması: Çılgınlık olur
19:14Ankara'da toplu ulaşıma zam: 'Açıklanan enflasyona göre son 25 yıldaki en düşük oran'
19:14Türkiye'de son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 40 bin sınırında: 139 kişi hayatını kaybetti
19:03Sivil Havacılık seyahat açıklamasını yeniledi: Türk yolculara yönelik yasak söz konusu değil
19:03Omicron varyantının yeni belirtisi çıktı: El ve ayaklara dikkat
18:51Peskov: Rusya, ABD'yle ilişkilerde hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmadı
18:42BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı
18:30Putin ve Abbas: İsrail-Filistin müzakereleri, Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede başlamalı