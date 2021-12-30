https://tr.sputniknews.com/20211230/kavga-sonucu-oldugu-12-gun-sonra-mezari-acilarak-belirlendi-1052268876.html

Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi

Kavga sonucu öldüğü 12 gün sonra mezarı açılarak belirlendi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, E.K. ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 12 gün sonra... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T19:32+0300

2021-12-30T19:32+0300

2021-12-30T19:32+0300

türkiye

kırıkkale

cezaevi

mezar

kavga

delice

ecevit anladı

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Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle E.K. ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi.Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

kırıkkale

delice

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