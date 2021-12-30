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Kim Jong-un 'tanınmaz' halde
11:09 30.12.2021 (güncellendi: 11:12 30.12.2021)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore olarak bilinen Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin lideri Kim Jong Un, iktidardaki İşçi Partisi'nin Merkez Komitesi genel toplantısında konuşurken, hiç olmadığı kadar zayıflamış göründü.
Kuzey Kore'de 10 yıl önce liderlik koltuğuna oturduğu ve sonrasında daha da çok kilo aldığı halinden eser kalmayan Kim Jong-un, bu hafta başlayan İşçi Partisi Merkez Komitesi toplantılarında çakı gibi gözüktü.
Batı medyasının 'Kuzey Kore liderini hiç bu kadar zayıf görmemiştiniz' haberlerine bir yenisi eklendi. Bu yıl pandemiye koşut kıtlık ve açlık uyarıları yapmasının yanısıra giderek zayıflamasıyla dikkat çeken Kim Jong-un'un iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul toplantısından fotoğrafları, Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayımlandı.
Kim Jong Un looks slimmer than ever with his suit hanging off him as he continues to lose weight https://t.co/Ohx44I2rMh— Daily Mail Online (@MailOnline) October 13, 2021
Fotoğrafları mercek altına alan Batı medyası, 37 yaşındaki Kim Jong-un'un eski halinden eser kalmadığı, babası Kim Jong-il'in ölümünün ardından 2012'de iktidara geldiği döneme kıyasla fiziksel olarak tanınmayacak kadar değiştiği yorumunu yaptı.
Slim Kim Jong-un looks almost unrecognisable at North Korea meeting after weight losshttps://t.co/z76Qz1HL20 pic.twitter.com/aTYd4FP8ey— Daily Star (@dailystar) December 29, 2021
Geçen yıl 139 kilo çekerken daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmesi ve alkolü bırakması sayesinde bu yıl 20 kilo zayıfladığı belirtilen Kim, düşman kardeş Güney Kore'deki medyaya göre mide kelepçesi sayesinde kilo verdi. Hastalık yüzünden zayıfladığı spekülasyonları da eksik olmadı.
Geçen yıl, Kim Jong-un'un haftalarca ortadan kaybolması, hatta Kuzey Kore'nin en büyük ve en önemli bayramını -kurucu büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü- bile kaçırması, sağlığı hakkında çılgınca spekülasyonlara yol açmıştı. Hatta bazı medya organları, bir ameliyatın ters gitmesi sonucu öldüğünü iddia etmişti.
Bu hafta başlayan ve 'ülkenin kalkınmasında bir sonraki adımı atmak için gereken stratejik ve taktik icraata yönelik görevlerin kararlaştırılacağı' belirtilen toplantılarda ise Kim gayet dinç ve zinde gözüktü. Kim'in daha önce yeni yıl politika duyurularını yapmak için kullandığı toplantıların bu kez de iç ve dış politikayla ilgili önemli duyurulara sahne olması bekleniyor.
Kim Jong Un continues to look slimmer than ever as he addresses officials on North Korea's 'next stage of victory' https://t.co/Q6N6WTbLrs— Daily Mail Online (@MailOnline) December 29, 2021