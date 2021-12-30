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https://tr.sputniknews.com/20211230/komsusunun-daire-kapisini-cop-atip-idrarini-yapan-supheli-ruh-sagligi-hastanesine-sevk-edildi--1052271930.html
Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli, Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi
Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli, Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi
İzmir’de, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi görüntülerde, komşusu... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T21:30+0300
2021-12-30T21:51+0300
türkiye
izmir
manisa
çöp
komşu
ruh sağlığı
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İzmir Menemen ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada oturan ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü. Görüntülerde komşusu Süleyman A.’nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.
türkiye
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izmir, manisa, çöp, komşu, ruh sağlığı

Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli, Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi

21:30 30.12.2021 (güncellendi: 21:51 30.12.2021)
© İHA / AYHAN EDEROĞLU-AW505153İdrar yapan komşu
İdrar yapan komşu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© İHA / AYHAN EDEROĞLU-AW505153
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İzmir’de, yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi görüntülerde, komşusu tarafından kapısına çöp atıldığı, idrar yaptığını gördü. Şikayet üzerine gözaltına alınan komşu, mahkemece verilen karar doğrultusunda Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.
İzmir Menemen ilçesinde Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binada oturan ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı. 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.

Görüntülerde komşusu Süleyman A.’nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.
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