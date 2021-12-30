https://tr.sputniknews.com/20211230/koronavirus-asisi-olmamak-icin-agaca-tirmandi-1052248488.html

Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı

Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı

Hindistan’ın Puducherry bölgesinde bir adam, Kovid-19 aşısı yapmak üzere evine gelen sağlık ekiplerinden kaçarak ağaca tırmandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T09:29+0300

2021-12-30T09:29+0300

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dünya

hindistan

ağaç

kampanya

yaşlı

aşı

korona

koronavirüs

kovid-19

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Hindistan’ın Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100’ünün aşılanması amacıyla aşılama kampanyası başlattı. Bu kapsamda Kovid-19 aşısı uygulamak için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi. Ancak 40 yaşındaki bir adam, Kovid- 19 aşısı olmamak için farklı bir yola başvurdu. Aşı karşıtı adam, çareyi ağaca tırmanmakta buldu. Sağlık ekipleri ve çevre sakinleri, Kovid-19 hastalığını önlemek için aşının gerekli olduğunu ve köydeki birçok kişinin aşılanmış olduğunu söyleyerek adamı aşağı inmek için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İddiaya göre sağlık ekibiyle alay da eden adam, ekibin aşıyı yapması için ağaca tırmanmasını da isteyince sağlıkçılar aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.

https://tr.sputniknews.com/20211229/hindistanda-insan-yuzlu-keci-dunyaya-geldi-tanridan-bir-uyari-1052226769.html

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hindistan, ağaç, kampanya, yaşlı, aşı, korona, koronavirüs, kovid-19