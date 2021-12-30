Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
MEB'den Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yönelik açıklama
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211230/koronavirusun-uzun-vadeli-etkileri-ortaya-cikti--1052249665.html
Koronavirüsün uzun vadeli bir etkisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsün uzun vadeli bir etkisi daha ortaya çıktı
Almanya ve Hollanda'daki bilim insanlarınca yapılan bir araştırma, koronavirüsün böbrek yetmezliği ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T10:16+0300
2021-12-30T10:21+0300
koronavirüs
böbrek yetmezliği
böbrek
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241066_0:49:1201:724_1920x0_80_0_0_8c63d0132b34b28ea26efea27467fb10.jpg
Almanya'daki RWTH Uniklinik Aachen ve Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmalar, koronavirüsün insan vücudu üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını mercek altına aldı. Araştırma kapsamında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan, koronavirüs dışındaki akciğer hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören, ve sağlıklı denekler olmak üzere üç ayrı gruptan böbrek örnekleri incelendi. İncelemeler, koronavirüs hastasından alınan böbrek dokusu örneğinin diğer iki gruptaki hastalardan alınan doku örneklerinden daha hasarlı olduğunu ortaya çıkardı.'Daha önce koronavirüsün doğrudan böbrek yetmezliğine etki edip etmediği kanıtlanamamıştı'Koronavirüsün böbrek hücrelerini etki altına alıp hayati önem taşıyan bu organ üzerinde ağır hasara yol açabileceğini belirten araştırmacılar, bunun da koronavirüs enfeksiyonu ile organ yetmezliği arasında bir bağ bulunduğunu kanıtladığını dile getirdi.Cell Stem Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde koronavirüs hastalarında ciddi böbrek rahatsızlıklarının meydana gelebileceğini kaydeden uzmanlar, şu ifadelere yer verdi:Böbrek fibrozisi, organda dokusu hasarlanmasıyla tespit edilir ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabilir.Bir böbrek doku örneğine virüsün enfekte edilmesi sonucunda araştırmacılar, elde ettikleri verilerin 'Koronavirüsün böbrek hücrelerini doğrudan enfekte edebildiğini ve fibrozis ile hücre hasarına neden olabileceğini' kanıtladığının altını çizdi.Makalede ayrıca, araştırma sonucunda elde edilen sonuçların, koronavirüs hastalarında böbrek hastalığı görülme sıklığını ve uzun süre koronavirüs taşıyanlarda kronik böbrek rahatsızlıklarının görülmesini açıklayabileceği belirtildi.Bilim insanları akciğerlere verdiği zararla bilinen koronavirüsün böbrek de dahil olmak üzere pek çok iç organa zarar verdiğini gözlemlemişti. Ancak henüz pek çoğu doğrudan kanıtlanabilmiş değil.
https://tr.sputniknews.com/20211230/koronavirus-asisi-olmamak-icin-agaca-tirmandi-1052248488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1e/1052241066_0:0:1097:823_1920x0_80_0_0_792e430fe5c933fb66e9156228e0aa5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
böbrek yetmezliği, böbrek, koronavirüs

Koronavirüsün uzun vadeli bir etkisi daha ortaya çıktı

10:16 30.12.2021 (güncellendi: 10:21 30.12.2021)
© REUTERS / Yves HermanFransa - koronavirüs
Fransa - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Almanya ve Hollanda'daki bilim insanlarınca yapılan bir araştırma, koronavirüsün böbrek yetmezliği ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu.
Almanya'daki RWTH Uniklinik Aachen ve Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmalar, koronavirüsün insan vücudu üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını mercek altına aldı.
Araştırma kapsamında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan, koronavirüs dışındaki akciğer hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören, ve sağlıklı denekler olmak üzere üç ayrı gruptan böbrek örnekleri incelendi.
İncelemeler, koronavirüs hastasından alınan böbrek dokusu örneğinin diğer iki gruptaki hastalardan alınan doku örneklerinden daha hasarlı olduğunu ortaya çıkardı.

'Daha önce koronavirüsün doğrudan böbrek yetmezliğine etki edip etmediği kanıtlanamamıştı'

Koronavirüsün böbrek hücrelerini etki altına alıp hayati önem taşıyan bu organ üzerinde ağır hasara yol açabileceğini belirten araştırmacılar, bunun da koronavirüs enfeksiyonu ile organ yetmezliği arasında bir bağ bulunduğunu kanıtladığını dile getirdi.
Cell Stem Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde koronavirüs hastalarında ciddi böbrek rahatsızlıklarının meydana gelebileceğini kaydeden uzmanlar, şu ifadelere yer verdi:

"SARS-CoV-2 virüsü, böbrek hücrelerini doğrudan enfekte eder ve hasta otopsi örneklerinde artan tübül-interstisyel böbrek fibrozisiyle ilişkilidir. Koronavirüs enfeksiyonu sırasında ve sonrasında böbrek yetmezliği sıklıkla görülürken, bunun virüsün doğrudan bir etkisi olup olmadığı daha önce kesinlik kazanmamıştı.”

Böbrek fibrozisi, organda dokusu hasarlanmasıyla tespit edilir ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Bir böbrek doku örneğine virüsün enfekte edilmesi sonucunda araştırmacılar, elde ettikleri verilerin 'Koronavirüsün böbrek hücrelerini doğrudan enfekte edebildiğini ve fibrozis ile hücre hasarına neden olabileceğini' kanıtladığının altını çizdi.
Makalede ayrıca, araştırma sonucunda elde edilen sonuçların, koronavirüs hastalarında böbrek hastalığı görülme sıklığını ve uzun süre koronavirüs taşıyanlarda kronik böbrek rahatsızlıklarının görülmesini açıklayabileceği belirtildi.
Bilim insanları akciğerlere verdiği zararla bilinen koronavirüsün böbrek de dahil olmak üzere pek çok iç organa zarar verdiğini gözlemlemişti. Ancak henüz pek çoğu doğrudan kanıtlanabilmiş değil.
Bangladeş covid 19 aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
DÜNYA
Koronavirüs aşısı olmamak için ağaca tırmandı
09:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce