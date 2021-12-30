Koronavirüsün uzun vadeli bir etkisi daha ortaya çıktı

Almanya'daki RWTH Uniklinik Aachen ve Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmalar, koronavirüsün insan vücudu üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını mercek altına aldı. Araştırma kapsamında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan, koronavirüs dışındaki akciğer hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören, ve sağlıklı denekler olmak üzere üç ayrı gruptan böbrek örnekleri incelendi. İncelemeler, koronavirüs hastasından alınan böbrek dokusu örneğinin diğer iki gruptaki hastalardan alınan doku örneklerinden daha hasarlı olduğunu ortaya çıkardı.'Daha önce koronavirüsün doğrudan böbrek yetmezliğine etki edip etmediği kanıtlanamamıştı'Koronavirüsün böbrek hücrelerini etki altına alıp hayati önem taşıyan bu organ üzerinde ağır hasara yol açabileceğini belirten araştırmacılar, bunun da koronavirüs enfeksiyonu ile organ yetmezliği arasında bir bağ bulunduğunu kanıtladığını dile getirdi.Cell Stem Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde koronavirüs hastalarında ciddi böbrek rahatsızlıklarının meydana gelebileceğini kaydeden uzmanlar, şu ifadelere yer verdi:Böbrek fibrozisi, organda dokusu hasarlanmasıyla tespit edilir ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabilir.Bir böbrek doku örneğine virüsün enfekte edilmesi sonucunda araştırmacılar, elde ettikleri verilerin 'Koronavirüsün böbrek hücrelerini doğrudan enfekte edebildiğini ve fibrozis ile hücre hasarına neden olabileceğini' kanıtladığının altını çizdi.Makalede ayrıca, araştırma sonucunda elde edilen sonuçların, koronavirüs hastalarında böbrek hastalığı görülme sıklığını ve uzun süre koronavirüs taşıyanlarda kronik böbrek rahatsızlıklarının görülmesini açıklayabileceği belirtildi.Bilim insanları akciğerlere verdiği zararla bilinen koronavirüsün böbrek de dahil olmak üzere pek çok iç organa zarar verdiğini gözlemlemişti. Ancak henüz pek çoğu doğrudan kanıtlanabilmiş değil.
Almanya ve Hollanda'daki bilim insanlarınca yapılan bir araştırma, koronavirüsün böbrek yetmezliği ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu.
Almanya'daki RWTH Uniklinik Aachen ve Hollanda'daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nde gerçekleştirilen araştırmalar, koronavirüsün insan vücudu üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını mercek altına aldı.
Araştırma kapsamında koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda bulunan, koronavirüs dışındaki akciğer hastalıkları nedeniyle hastanede tedavi gören, ve sağlıklı denekler olmak üzere üç ayrı gruptan böbrek örnekleri incelendi.
İncelemeler, koronavirüs hastasından alınan böbrek dokusu örneğinin diğer iki gruptaki hastalardan alınan doku örneklerinden daha hasarlı olduğunu ortaya çıkardı.
'Daha önce koronavirüsün doğrudan böbrek yetmezliğine etki edip etmediği kanıtlanamamıştı'
Koronavirüsün böbrek hücrelerini etki altına alıp hayati önem taşıyan bu organ üzerinde ağır hasara yol açabileceğini belirten araştırmacılar, bunun da koronavirüs enfeksiyonu ile organ yetmezliği arasında bir bağ bulunduğunu kanıtladığını dile getirdi.
Cell Stem Cell isimli bilim dergisinde yayınlanan araştırma makalesinde koronavirüs hastalarında ciddi böbrek rahatsızlıklarının meydana gelebileceğini kaydeden uzmanlar, şu ifadelere yer verdi:
"SARS-CoV-2 virüsü, böbrek hücrelerini doğrudan enfekte eder ve hasta otopsi örneklerinde artan tübül-interstisyel böbrek fibrozisiyle ilişkilidir. Koronavirüs enfeksiyonu sırasında ve sonrasında böbrek yetmezliği sıklıkla görülürken, bunun virüsün doğrudan bir etkisi olup olmadığı daha önce kesinlik kazanmamıştı.”
Böbrek fibrozisi, organda dokusu hasarlanmasıyla tespit edilir ve nihayetinde böbrek yetmezliğine yol açabilir.
Bir böbrek doku örneğine virüsün enfekte edilmesi sonucunda araştırmacılar, elde ettikleri verilerin 'Koronavirüsün böbrek hücrelerini doğrudan enfekte edebildiğini ve fibrozis ile hücre hasarına neden olabileceğini' kanıtladığının altını çizdi.
Makalede ayrıca, araştırma sonucunda elde edilen sonuçların, koronavirüs hastalarında böbrek hastalığı görülme sıklığını ve uzun süre koronavirüs taşıyanlarda kronik böbrek rahatsızlıklarının görülmesini açıklayabileceği belirtildi.
Bilim insanları akciğerlere verdiği zararla bilinen koronavirüsün böbrek de dahil olmak üzere pek çok iç organa zarar verdiğini gözlemlemişti. Ancak henüz pek çoğu doğrudan kanıtlanabilmiş değil.