https://tr.sputniknews.com/20211230/lavrov-st-petersburgdan-bir-cocugun-yonetmen-mihalkov-ile-gorusme-hayalini-gerceklestirdi-1052264810.html

Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg kentinde yaşayan bir çocuğun ünlü Rus yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalinin gerçekleşmesini sağladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T17:15+0300

2021-12-30T17:15+0300

2021-12-30T17:15+0300

dünya

sergey lavrov

çocuk

yılbaşı

nikita mihalkov

noel

görüşme

kampanya

dilek

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Lavrov, ‘Dilek Ağacı’ yardım etkinliği kapsamında, Rus yönetmen Nikita Mihalkov ile görüşmek isteyen bir çocuğu Moskova’ya davet etti.St. Petersburg'da ikamet eden çocuk, video-konferans aracılığıyla Mihalkov ile görüştürüldü. Çocuk ve yönetmen, yıl başından sonra yüz yüze de görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise konuyla ilgili Telegram kanalından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Benimle Hayal Et” projesi çerçevesinde düzenlenen “Dilek Ağacı” kampanyası, engelli çocuklar, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar ile yoksul aile çocuklarının bayram atmosferini hissetmeleri ve hayallerinin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bizzat yer aldığı proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde şu ana kadar 21 binden fazla çocuğun dileği yerine getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211227/putin-bir-cocugun-gitar-hayalini-gerceklestirdi-ev-sorununu-cozdu-1052173496.html

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sergey lavrov, çocuk, yılbaşı, nikita mihalkov, noel, görüşme, kampanya, dilek