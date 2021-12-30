https://tr.sputniknews.com/20211230/lavrov-st-petersburgdan-bir-cocugun-yonetmen-mihalkov-ile-gorusme-hayalini-gerceklestirdi-1052264810.html
Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg kentinde yaşayan bir çocuğun ünlü Rus yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalinin gerçekleşmesini sağladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T17:15+0300
2021-12-30T17:15+0300
2021-12-30T17:15+0300
dünya
sergey lavrov
çocuk
yılbaşı
nikita mihalkov
noel
görüşme
kampanya
dilek
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Lavrov, ‘Dilek Ağacı’ yardım etkinliği kapsamında, Rus yönetmen Nikita Mihalkov ile görüşmek isteyen bir çocuğu Moskova’ya davet etti.St. Petersburg'da ikamet eden çocuk, video-konferans aracılığıyla Mihalkov ile görüştürüldü. Çocuk ve yönetmen, yıl başından sonra yüz yüze de görüşecek.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise konuyla ilgili Telegram kanalından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“Benimle Hayal Et” projesi çerçevesinde düzenlenen “Dilek Ağacı” kampanyası, engelli çocuklar, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar ile yoksul aile çocuklarının bayram atmosferini hissetmeleri ve hayallerinin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bizzat yer aldığı proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde şu ana kadar 21 binden fazla çocuğun dileği yerine getirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211227/putin-bir-cocugun-gitar-hayalini-gerceklestirdi-ev-sorununu-cozdu-1052173496.html
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sergey lavrov, çocuk, yılbaşı, nikita mihalkov, noel, görüşme, kampanya, dilek
Lavrov, St. Petersburg'dan bir çocuğun yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalini gerçekleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, St. Petersburg kentinde yaşayan bir çocuğun ünlü Rus yönetmen Mihalkov ile görüşme hayalinin gerçekleşmesini sağladı.
Lavrov, ‘Dilek Ağacı’ yardım etkinliği kapsamında, Rus yönetmen Nikita Mihalkov ile görüşmek isteyen bir çocuğu Moskova’ya davet etti.
St. Petersburg'da ikamet eden çocuk, video-konferans aracılığıyla Mihalkov ile görüştürüldü. Çocuk ve yönetmen, yıl başından sonra yüz yüze de görüşecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise konuyla ilgili Telegram kanalından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Bakan, ‘Dilek Ağacı’ yardım projesinin internet sitesi aracılığıyla dileğini gönderen bir çocuğun hayalini gerçekleştirdi. St. P etersburg'dan Stanislav adındaki çocuk, dünyaca ünlü yönetmen Nikita Sergeyeviç Mihalkov ile tanışmayı hayal ediyordu. Sergey Viktoroviç (Lavrov) video bağlantısı aracılığıyla görüştüğü Stanislav ve ailesinin yeni yılını kutlayarak, onu Mihalkov ile yüz yüze de görüşmesi ve ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nı ziyaret etmesi için Moskova’ya davet etti.”
“Benimle Hayal Et” projesi çerçevesinde düzenlenen “Dilek Ağacı” kampanyası, engelli çocuklar, kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklar ile yoksul aile çocuklarının bayram atmosferini hissetmeleri ve hayallerinin gerçekleşmesini sağlamayı amaçlıyor.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bizzat yer aldığı proje kapsamında düzenlenen etkinliklerde şu ana kadar 21 binden fazla çocuğun dileği yerine getirildi.