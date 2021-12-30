https://tr.sputniknews.com/20211230/libya-basbakani-dibeybe-ertelenen-secimlerin-ardindan-ilk-kez-bakanlar-kurulunu-topladi-1052273305.html

Libya Başbakanı Dibeybe, ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Dibeybe, ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin iptalinden sonraki ilk Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık ettiği... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T22:18+0300

2021-12-30T22:18+0300

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bakanlar kurulu

erteleme

abdulhamid dibeybe

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Libya Hükümet Sözcüsü Muhammed Hammude, Hammude, Bakanlar Kurulu toplantısının Başbakan Abdulhamid Dibeybe başkanlığında toplandığını söyledi.Libya'da milletvekillerinden bir kısmı, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda belirlenen yol haritasına göre hükümetin görev süresinin 18 ay olduğunu ve Dibeybe hükümetinin görev süresinin sona erdiğini, bir kısmı da yeni hükümet seçilene kadar hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini savunuyor.Başbakan Dibeybe, kasım ayında yaptığı açıklamada, görevi sadece seçilmiş yeni hükümete devredeceğini bildirmişti.Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211221/abd-libyadaki-secimlerin-onunde-teknik-degil-yasal-ve-siyasi-engeller-var-1051957119.html

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libya, seçim, bakanlar kurulu, erteleme, abdulhamid dibeybe