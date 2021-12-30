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Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tekel büfesine düzenlenen operasyonda pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:35+0300
2021-12-30T00:35+0300
2021-12-30T00:35+0300
türkiye
manisa
sahte içki
içki
yunusemre
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi. Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu. İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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manisa, sahte içki, içki, yunusemre
Manisa'da tekel büfesinde su şişelerine doldurulmuş sahte içki ele geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir tekel büfesine düzenlenen operasyonda pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hafsasultan Mahallesi'nde bir tekel büfesine baskın düzenledi.
Baskında, iş yerinde ve otomobilde yapılan aramada pet su şişelerine doldurulmuş 78 litre sahte içki bulundu.
İş yeri sahibi O.S.(50) işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.