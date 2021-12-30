Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211230/merkez-bankasi-gunluk-kur-rakamini-ve-altin-fiyatini-acikladi--1052253567.html
Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12.6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:23+0300
2021-12-30T12:23+0300
2021-12-30T12:23+0300
ekonomi
merkez bankası
euro
türk lirası
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_0:154:1200:829_1920x0_80_0_0_bb454049fc0a9714fba1ff37c6dba1e1.jpg
Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12.6185, euro 14.2816 olarak olarak açıkladı.Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044756494_95:0:1200:829_1920x0_80_0_0_e4a664ef1b05bd79651a3d46d312b901.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, euro, türk lirası, kur
Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12.6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.
Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor. Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12.6185, euro 14.2816 olarak olarak açıkladı. Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.