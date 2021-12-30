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https://tr.sputniknews.com/20211230/merkez-bankasi-gunluk-kur-rakamini-ve-altin-fiyatini-acikladi--1052253567.html
Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12.6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:23+0300
2021-12-30T12:23+0300
ekonomi
merkez bankası
euro
türk lirası
kur
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Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12.6185, euro 14.2816 olarak olarak açıkladı.Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html
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merkez bankası, euro, türk lirası, kur

Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı

12:23 30.12.2021
© REUTERS / Ümit BektaşMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Ümit Bektaş
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Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12.6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.
Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.

Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12.6185, euro 14.2816 olarak olarak açıkladı.

Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.
Şahap Kavcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2021
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