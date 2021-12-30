https://tr.sputniknews.com/20211230/merkez-bankasi-gunluk-kur-rakamini-ve-altin-fiyatini-acikladi--1052253567.html

Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için geçerli olan dolar alış kurunu günlük 12.6185 olarak açıkladı. Gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T12:23+0300

2021-12-30T12:23+0300

2021-12-30T12:23+0300

ekonomi

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Merkez Bankası kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları için geçerli olan kur rakamı ve altın fiyatlarını her gün açıklıyor.Bugün için geçerli olan günlük dolar alış kuru 12.6185, euro 14.2816 olarak olarak açıkladı.Altın hesapları için geçerli olan gram altın fiyatı ise 726.75 TL oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211224/kavcioglu-kur-cok-hizli-inerse-tcmb-doviz-alimina-baslayabilir-1052090661.html

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merkez bankası, euro, türk lirası, kur