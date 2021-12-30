Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211230/merkez-bankasi-net-rezervleri-86-milyar-dolara-geriledi-1052260141.html
Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
TCMB net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T15:19+0300
2021-12-30T15:24+0300
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
rezerv
swap işlemleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103503/57/1035035704_6:0:1000:559_1920x0_80_0_0_76de2bc2931404241e13e5b1cc325adc.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki hızlı gerileme devam ediyor.Bloomberg HT'nin aktardığı TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110.8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116.5 milyar olarak kaydedilmişti.Net rezervler ise 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi.Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55.7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46.7 milyar dolar olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211228/resmi-rezerv-varliklari-kasimda-1256-milyar-dolar-oldu-1052183334.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103503/57/1035035704_183:0:928:559_1920x0_80_0_0_db5a5c17108141f7a46f486aec5b90e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, swap işlemleri

Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi

15:19 30.12.2021 (güncellendi: 15:24 30.12.2021)
© REUTERS / Umit Bektas/File PhotoMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Umit Bektas/File Photo
Abone ol
TCMB net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki hızlı gerileme devam ediyor.
Bloomberg HT'nin aktardığı TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110.8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116.5 milyar olarak kaydedilmişti.
Net rezervler ise 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi.
Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55.7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46.7 milyar dolar olmuştu.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
EKONOMİ
Resmi rezerv varlıkları kasımda 125.6 milyar dolar oldu
28 Aralık, 11:22
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:58İngiltere'de taş ocağında mamut fosilleri bulundu: 'Buzul Çağı'ndaki hayata dair ipucu sunuyor'
15:51Çin'den imalat sanayinde robot devrimi
15:49CZN Burak, Instagram'da rekor kırdı
15:48CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İBB Başkanı'nı görevden alacak olanlar akıllarını peynir ekmekle yemiş
15:41Rus uzman: Putin'in Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri bu yılki ilişkilerin de sembolü
15:31DJ Avicii'nin ölmeden önce günlüğüne yazdığı son satırlar ortaya çıktı
15:29Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ülkesini terk ettiği günü anlattı
15:29Adana'da başıboş gezen 3 pitbull cinsi köpek hayvan barınağına götürüldü
15:28Taksinin çarptığı araç kaldırıma savruldu: Yayalar ezilmekten son anda kurtuldu
15:19Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi
15:07ABD ordusunun eski çevirmeni: Saddam Hüseyin uyutucu gazla yakalandı
15:07Guinness'e girmişti: Türkiye'nin en kısa boylu kadını Elif Kocaman hayatını kaybetti
15:03İzmir'de toplu ulaşıma yüzde 36 zam
14:54CHP’li Ağbaba’dan 2021’de Emeğin Durumu raporu: Çalışanların payına açlık düştü
14:53TMMOB Diyarbakır: Hastane, özel eğitim binası, plaza, alışveriş merkezine kaçak kat ilave ediliyor
14:51Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor
14:50Netflix'ten Rusya'da federal kanalların yayınlarına yer vermesi istendi
14:47Fahrettin Altun'dan 'İyi ki Varsın Eren' paylaşımı
14:47Hindistan'da bu yıl ölen kaplan sayısı en yüksek rakama ulaştı
14:43Rus bilim insanları, Omicron varyantının tespitine yönelik test sistemi geliştirdi