https://tr.sputniknews.com/20211230/merkez-bankasi-net-rezervleri-86-milyar-dolara-geriledi-1052260141.html

Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası net rezervleri 8.6 milyar dolara geriledi

TCMB net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T15:19+0300

2021-12-30T15:19+0300

2021-12-30T15:24+0300

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

ekonomi

rezerv

swap işlemleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103503/57/1035035704_6:0:1000:559_1920x0_80_0_0_76de2bc2931404241e13e5b1cc325adc.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki hızlı gerileme devam ediyor.Bloomberg HT'nin aktardığı TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110.8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116.5 milyar olarak kaydedilmişti.Net rezervler ise 12.2 milyar dolardan 8.6 milyar dolara geriledi.Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55.7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46.7 milyar dolar olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211228/resmi-rezerv-varliklari-kasimda-1256-milyar-dolar-oldu-1052183334.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, swap işlemleri