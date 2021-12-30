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https://tr.sputniknews.com/20211230/metaversete-sanal-arsa-satisi-turkiyede-20-binden-fazla-parsel-alindi-en-cok-istanbul-ilgi-gordu-1052256990.html
Metaverse'te sanal arsa satışı: Türkiye'de 20 binden fazla parsel alındı, en çok İstanbul ilgi gördü
Metaverse'te sanal arsa satışı: Türkiye'de 20 binden fazla parsel alındı, en çok İstanbul ilgi gördü
Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse'te sanal arsa satışları son sürat devam ediyor. Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformlarda... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T13:57+0300
2021-12-30T14:12+0300
metaverse
yaşam
istanbul
satış
arsa
sanal gerçeklik ortamları
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Dünyaca ünlü isimlerin ‘Sandbox’ adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ‘metaverse’ aleminde satış yapan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye’deki alanlar da büyük ilgi görüyor.NTV’nin aktardığına göre, Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.Bağcılar’da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu rakamlar 500 TL'ye kadar çıkıyor.İstiklal Caddesi'nde boş alan kalmadıİstanbul’un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal Caddesi'nin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.Nişantaşı'nda boş parsel 250 tlİstanbul’da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı’nda cadde ve sokakların büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor.Sahiller kapış kapış satıldıİstanbul'da boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.Boğazın Avrupa Yakası'nda yer kalmadıİstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.Şehrin batısına ilgi azİstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada ve Kadıköy öne çıktı.Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (125 TL) oldu.Nasıl alınıyor?Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/metaversede-650-bin-dolara-satilan-mega-yat-sandbox-sanal-dunyasinin-en-pahali-nftsi-oldu-1051292292.html
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metaverse, istanbul, satış, arsa, sanal gerçeklik ortamları

Metaverse'te sanal arsa satışı: Türkiye'de 20 binden fazla parsel alındı, en çok İstanbul ilgi gördü

13:57 30.12.2021 (güncellendi: 14:12 30.12.2021)
© ovr.aiMetaverse, arsa satışı
Metaverse, arsa satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© ovr.ai
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Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan metaverse'te sanal arsa satışları son sürat devam ediyor. Dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunan platformlarda ise İstanbul büyük ilgi görüyor. Metaverse platformu OVR’de Türkiye’den 20 binden fazla parsel satılırken, İstanbul’da 11 binden fazla parsel kullanıcılar tarafından satın alındı.
Dünyaca ünlü isimlerin ‘Sandbox’ adlı platformda arsalara yüksek ücretler ödemesiyle her geçen gün popülaritesini artıran sanal arsa satışına rağbet gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.
Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan ‘metaverse’ aleminde satış yapan OVR platformu, dünyanın her yerini sanal olarak satışa sunarken, Türkiye’deki alanlar da büyük ilgi görüyor.
NTV’nin aktardığına göre, Türkiye’de yaklaşık 20 binin üzerinde parsel sanal platformda satılırken, İstanbul 11 binden fazla alanın satılmasıyla en çok ilgi gören şehir konumunda bulunuyor.
Bağcılar’da bir Metaverse parseli 135 TL iken, Ortaköy sahilinde bu rakamlar 500 TL'ye kadar çıkıyor.

İstiklal Caddesi'nde boş alan kalmadı

İstanbul’un en işlek yerlerinin başında gelen İstiklal Caddesi'nin üzerindeki bütün parseller satılırken, caddenin ara sokaklarında satılmayan alanlar 12 OVR (Yaklaşık 400 TL) fiyatla alıcı buluyor.

Nişantaşı'nda boş parsel 250 tl

İstanbul’da modanın nabzının tutulduğu yer olan Nişantaşı’nda cadde ve sokakların büyük bir bölümü satılırken boş olan parseller 8 OVR (yaklaşık 250 TL) bedelle satılıyor.

Sahiller kapış kapış satıldı

İstanbul'da boğaz hattı boyunca önemli cadde ve sokakların neredeyse tamamı satılırken, ana arterlerin yakınlarındaki alanlar 8 OVR (250 TL) bedelle satılıyor.

Boğazın Avrupa Yakası'nda yer kalmadı

İstanbul'da satılan sanal arsaların büyük bir bölümünün Avrupa Yakası'nda olduğu görülürken, Anadolu yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar en çok ilgi gören lokasyonlar oldu.

Şehrin batısına ilgi az

İstanbul'da en büyük ilgi boğaz hattına olurken, daha sonra tarihi yarım ada ve Kadıköy öne çıktı.
Şehrin batı yakasında yer alan Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt gibi alanlar kullanıcılar tarafından ilgi görmezken bu bölgelerde arsaların parsel değeri 4 OVR (125 TL) oldu.

Nasıl alınıyor?

Sanal arsa satışı gerçekleştiren platform satışı kendi coini ile gerçekleştirirken, arsalar sanal cüzdana gönderilecek OVR coini ya da platforma sanal cüzdanla bağlanılarak yapılan ödeme ile alınabiliyor.
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30 Kasım, 15:16
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