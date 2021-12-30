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MetroPOLL seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında
MetroPOLL seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında
MetroPOLL Araştırma’nın aralık ayı seçim anketinde, AK Parti yüzde 23.9, CHP ise yüzde 20.3 oy oranında çıktı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
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politika
ak parti
chp
anket
seçim
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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Aralık 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.Türkiye genelinde 26 bölgedeki 28 ilde toplamda 1.514 kişiyle yapılan ankette “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Buna göre, kararsız oyların dağıtılmadan gerçekleştirilen oy dağılımları şu şekilde:“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
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ak parti, chp, anket, seçim, metropoll araştırma şirketi

MetroPOLL seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında

07:51 30.12.2021 (güncellendi: 08:07 30.12.2021)
© AA / Elif ÖztürkSandık- Zarf- Seçim
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA / Elif Öztürk
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MetroPOLL Araştırma’nın aralık ayı seçim anketinde, AK Parti yüzde 23.9, CHP ise yüzde 20.3 oy oranında çıktı.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Aralık 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.
Türkiye genelinde 26 bölgedeki 28 ilde toplamda 1.514 kişiyle yapılan ankette “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.
Buna göre, kararsız oyların dağıtılmadan gerçekleştirilen oy dağılımları şu şekilde:
AKP yüzde 23,9
CHP yüzde 20,3
İYİ Parti yüzde 10,5
HDP yüzde 8,8
MHP yüzde 3,9
DEVA Partisi yüzde 1,9
Memleket Partisi yüzde 1,2
Saadet Partisi yüzde 1,1
Gelecek Partisi yüzde 0,8
Diğer yüzde 1,7
Kararsızım yüzde 11,1
Protesto oy yüzde 9,9
Cevap yok yüzde 4,9
“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:
AKP yüzde 32,3
CHP yüzde 27,4
İYİ Parti yüzde 14,2
HDP yüzde 11,9
MHP 5,3
DEVA Partisi yüzde 2,6
Memleket Partisi yüzde 1,6
Saadet Partisi yüzde 1,5
Gelecek Partisi yüzde 1,1
Diğer yüzde 2,3
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