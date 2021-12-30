https://tr.sputniknews.com/20211230/metropoll-secim-anketi-ak-parti-chp--1052247198.html

MetroPOLL seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında

MetroPOLL seçim anketi: Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında

MetroPOLL Araştırma’nın aralık ayı seçim anketinde, AK Parti yüzde 23.9, CHP ise yüzde 20.3 oy oranında çıktı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T07:51+0300

2021-12-30T07:51+0300

2021-12-30T08:07+0300

politika

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seçim

metropoll araştırma şirketi

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından MetroPOLL Türkiye’nin nabzı Aralık 2021 araştırmasının sonuçlarını yayımladı.Türkiye genelinde 26 bölgedeki 28 ilde toplamda 1.514 kişiyle yapılan ankette “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Buna göre, kararsız oyların dağıtılmadan gerçekleştirilen oy dağılımları şu şekilde:“Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok” oylarının dağılımıyla birlikte ise şu sonuçlar ortaya çıktı:

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2021

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ak parti, chp, anket, seçim, metropoll araştırma şirketi