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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211230/mevduata-tmsf-garantisinin-ust-limiti-200-bin-tlye-cikarildi-1052243124.html
Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
Mevduata TMSF garantisinin üst limitini 200 bin TL'ye çıkartan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:04+0300
2021-12-30T01:04+0300
2021-12-30T01:10+0300
tmsf
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
ekonomi
mevduat
banka
limit
resmi gazete
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Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
https://tr.sputniknews.com/20211229/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--1052235354.html
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), mevduat, banka, limit, resmi gazete
Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı 01:04 30.12.2021 (güncellendi: 01:10 30.12.2021)
Mevduata TMSF garantisinin üst limitini 200 bin TL'ye çıkartan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (
TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.
İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.