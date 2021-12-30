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https://tr.sputniknews.com/20211230/mevduata-tmsf-garantisinin-ust-limiti-200-bin-tlye-cikarildi-1052243124.html
Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı
Mevduata TMSF garantisinin üst limitini 200 bin TL'ye çıkartan karar Resmi Gazete'de yayınlandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T01:04+0300
2021-12-30T01:10+0300
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
ekonomi
mevduat
banka
limit
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Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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tmsf, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), mevduat, banka, limit, resmi gazete

Mevduata TMSF garantisinin üst limiti 200 bin TL'ye çıkarıldı

01:04 30.12.2021 (güncellendi: 01:10 30.12.2021)
© REUTERS / Murad SezerTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
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Mevduata TMSF garantisinin üst limitini 200 bin TL'ye çıkartan karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Bankalardaki mevduat ile katılım bankalarındaki katılım fonu için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) garantisi üst limiti, 150 bin TL'den 200 bin TL'ye çıkarıldı.
İlgili karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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