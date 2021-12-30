https://tr.sputniknews.com/20211230/milli-egitim-bakani-ozerden-kilicdarogluna-cevap-1052254937.html

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na cevap

Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MEB'i ziyaret edeceğini açıklamasına Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt geldi. Özer, "Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T12:54+0300

2021-12-30T12:54+0300

2021-12-30T13:01+0300

meb

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elenen adaylarla bir araya gelmiş, konuyla ilgili görüşme yapmak için MEB'den randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını belirterek kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'na "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diye yanıt verdi.

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2021

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