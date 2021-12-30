CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elenen adaylarla bir araya gelmiş, konuyla ilgili görüşme yapmak için MEB'den randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını belirterek kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'na "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diye yanıt verdi.
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Milli Eğitim Bakanı Özer'den Kılıçdaroğlu'na cevap
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun MEB'i ziyaret edeceğini açıklamasına Milli Eğitim Bakanı Özer'den yanıt geldi. Özer, "Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de yüksek puan almalarına rağmen mülakatta elenen adaylarla bir araya gelmiş, konuyla ilgili görüşme yapmak için MEB'den randevu talep ettiğini ancak geri dönüş alamadığını belirterek kurumu ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kılıçdaroğlu'na "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diye yanıt verdi.