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https://tr.sputniknews.com/20211230/milli-piyango-bayileri-odasi-baskani-poyraz-ozellestikten-sonra-yasanan-guvensizlik-satisi-dusurdu-1052246402.html
Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı Poyraz: Özelleştikten sonra yaşanan güvensizlik satışı düşürdü
Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı Poyraz: Özelleştikten sonra yaşanan güvensizlik satışı düşürdü
Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları için, “Bu güvensizliğin... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T06:58+0300
2021-12-30T06:58+0300
türkiye
piyango
özelleştirme
milli piyango idaresi
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Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları ve Milli Piyango bayi esnaflarının sorunlarına ilişkin Anka Haber Ajansı’na konuştu. Poyraz, şunları söyledi:“Özelleştikten sonra bu Demirören ve İtalyan ortaklığıyla kurulan şirket… Burada bir güvensizlik var. Zaten yani birçok kuruma güvensizlik olduğu kadar bu şirkete olan güvensizlikten dolayı satışlar bir hayli düşük.“Bayiler istediğini bulamadı”Geçen sene 500 civarında gezici piyango bayimiz varken, bu sayı şu anda şirketle sözleşme yapan bayi sayısı 90 ile 100 civarında, 90’ın biraz üzerinde. Burada aktif olarak çalışan bayi sayımız 45. Dolayısıyla burada işin düştüğü, bayi sayısından ortada. Dediğimiz gibi, bir de güvensizlik var. Bu güvensizliğin verdiği de vatandaşta olumsuz yönde bu şans oyunlarına dönük; özellikle piyangoya dönük böyle bir algının etkisiyle satışlar alabildiğine düşük. Geçen seneye göre yaşanan düşüş oranı daha çıkmadı. Yılbaşı çekilişinden sonra oran olarak ortaya çıkabilir ama biz bayilerle görüştüğümüzde geçen sene ki satışları yakalayamadıklarını dolayısıyla orada, diyelim ki geçen sene yüzde 100 ise bu sene yüzde 70 civarında satış var. Bayiler istediğini bulamadı, yani çok sıkıntıları var.“Kadınların bu şekilde kullanılması hoş bir şey değil”Poyraz, özel şirketin Milli Piyango biletlerini satması için “Noel Baba” kıyafetleri giyen kadın satıcılar görevlendirmesine dair, şöyle konuştu:“Şimdi şirket, burada reklam amaçlı kadın görevlendirdi burada 10 kadar. Biz bunlara karşı çıktık. Dedik ki, ‘Kadınların bu şekilde kullanılması hoş bir şey değil.’ Bir de zaten bayilerin işi, alabildiğine düşük bir de onları siz şirket adına çalıştırdığınız zaman yıl başını bekleyen bayilerimizin işini olumsuz yönde etkiliyor. Yani şirketin görevlendirmiş olduğu o kadınlar, biz daha sonra şirketle yaptığımız görüşmelerde onların bilet satışları, yani sahadan geri çektiler.”Geri örgütlenmeler ve cemaatlerin kampanyaları, satışları düşürüyorŞans oyunlarının tümünde alabildiğine bir düşüş var. Özelleşmeden kaynaklanan güvensizliğin yanı sıra bazı geri örgütlenmeler, cemaatler; geçmişte de olduğu gibi bu şans oyunlarına dönük, eğlence sektörüne dönük bir kampanya yürütüyor. Dolayısıyla, bunlar satışları olumsuz yönde etkiliyor.“Özelleştikten sonra bayi komisyonları yüzde 9.75’ten yüzde 4.25’e düşürüldü”Şimdi biz, idaredeyken yani Milli Piyango devletteyken orada bayilerimiz vatandaşı ikna edebiliyordu. Yani buradan savunma sanayi, çocuk esirgeme, eğitim kurumlarına, çeşitli hayır kurumlarına buradan kaynak aktarılıyordu. Şimdi vatandaş, biletini aldığı zaman çıkmasa da diyordu ki, ‘Nasıl olsa buradan birtakım yerlere, hayır kurumlarına destek sağlanıyor.’ Bayiler bu yönde ikna edebiliyordu. Müşteriyle bu tür ilişkiler vardı. Özelleştikten sonra tabi bizim bayi komisyonları yüzde 9.75’ten yüzde 4.25’e düşürüldü. Dolayısıyla şimdi çıktığı zaman bayi satışa, diyor ki günlük yol parama çay parama yetmiyor bu. Bu da tabi bayinin sahadan çekilmesiyle birlikte biletlerin satışı da düşmüş oluyor.”
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piyango, özelleştirme, milli piyango idaresi

Milli Piyango Bayileri Odası Başkanı Poyraz: Özelleştikten sonra yaşanan güvensizlik satışı düşürdü

06:58 30.12.2021
© AAMilli piyango bileti
Milli piyango bileti - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AA
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Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları için, “Bu güvensizliğin verdiği; özellikle piyangoya dönük algının etkisiyle satışlar alabildiğine düşük. Geçen sene yüzde 100 ise bu sene yüzde 70 civarında satış var” dedi.
Ankara Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Poyraz, yıl başı yaklaşırken Milli Piyango bileti satışları ve Milli Piyango bayi esnaflarının sorunlarına ilişkin Anka Haber Ajansı’na konuştu. Poyraz, şunları söyledi:
“Özelleştikten sonra bu Demirören ve İtalyan ortaklığıyla kurulan şirket… Burada bir güvensizlik var. Zaten yani birçok kuruma güvensizlik olduğu kadar bu şirkete olan güvensizlikten dolayı satışlar bir hayli düşük.

“Bayiler istediğini bulamadı”

Geçen sene 500 civarında gezici piyango bayimiz varken, bu sayı şu anda şirketle sözleşme yapan bayi sayısı 90 ile 100 civarında, 90’ın biraz üzerinde. Burada aktif olarak çalışan bayi sayımız 45. Dolayısıyla burada işin düştüğü, bayi sayısından ortada. Dediğimiz gibi, bir de güvensizlik var. Bu güvensizliğin verdiği de vatandaşta olumsuz yönde bu şans oyunlarına dönük; özellikle piyangoya dönük böyle bir algının etkisiyle satışlar alabildiğine düşük. Geçen seneye göre yaşanan düşüş oranı daha çıkmadı. Yılbaşı çekilişinden sonra oran olarak ortaya çıkabilir ama biz bayilerle görüştüğümüzde geçen sene ki satışları yakalayamadıklarını dolayısıyla orada, diyelim ki geçen sene yüzde 100 ise bu sene yüzde 70 civarında satış var. Bayiler istediğini bulamadı, yani çok sıkıntıları var.

“Kadınların bu şekilde kullanılması hoş bir şey değil”

Poyraz, özel şirketin Milli Piyango biletlerini satması için “Noel Baba” kıyafetleri giyen kadın satıcılar görevlendirmesine dair, şöyle konuştu:
“Şimdi şirket, burada reklam amaçlı kadın görevlendirdi burada 10 kadar. Biz bunlara karşı çıktık. Dedik ki, ‘Kadınların bu şekilde kullanılması hoş bir şey değil.’ Bir de zaten bayilerin işi, alabildiğine düşük bir de onları siz şirket adına çalıştırdığınız zaman yıl başını bekleyen bayilerimizin işini olumsuz yönde etkiliyor. Yani şirketin görevlendirmiş olduğu o kadınlar, biz daha sonra şirketle yaptığımız görüşmelerde onların bilet satışları, yani sahadan geri çektiler.”

Geri örgütlenmeler ve cemaatlerin kampanyaları, satışları düşürüyor

Şans oyunlarının tümünde alabildiğine bir düşüş var. Özelleşmeden kaynaklanan güvensizliğin yanı sıra bazı geri örgütlenmeler, cemaatler; geçmişte de olduğu gibi bu şans oyunlarına dönük, eğlence sektörüne dönük bir kampanya yürütüyor. Dolayısıyla, bunlar satışları olumsuz yönde etkiliyor.

“Özelleştikten sonra bayi komisyonları yüzde 9.75’ten yüzde 4.25’e düşürüldü”

Şimdi biz, idaredeyken yani Milli Piyango devletteyken orada bayilerimiz vatandaşı ikna edebiliyordu. Yani buradan savunma sanayi, çocuk esirgeme, eğitim kurumlarına, çeşitli hayır kurumlarına buradan kaynak aktarılıyordu. Şimdi vatandaş, biletini aldığı zaman çıkmasa da diyordu ki, ‘Nasıl olsa buradan birtakım yerlere, hayır kurumlarına destek sağlanıyor.’ Bayiler bu yönde ikna edebiliyordu. Müşteriyle bu tür ilişkiler vardı. Özelleştikten sonra tabi bizim bayi komisyonları yüzde 9.75’ten yüzde 4.25’e düşürüldü. Dolayısıyla şimdi çıktığı zaman bayi satışa, diyor ki günlük yol parama çay parama yetmiyor bu. Bu da tabi bayinin sahadan çekilmesiyle birlikte biletlerin satışı da düşmüş oluyor.”
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