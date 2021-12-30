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Murat Övüç’ün oğlu hapis cezası aldı
Murat Övüç’ün oğlu hapis cezası aldı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T11:30+0300
2021-12-30T11:30+0300
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trafik
sosyal medya
alkol
ceza
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İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.'Karakola kendi aracımla gittim'Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, “Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlerini talep etti.Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatini istedi.8 ay hapis cezasıSanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti.Sanık Ahmet Bağrıyanık’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
https://tr.sputniknews.com/20210718/murat-ovucun-oglu-bu-kez-de-alkol-alirken-araba-kullandigi-anlari-paylasti-1044993446.html
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trafik, sosyal medya, alkol, ceza, murat övüç

Murat Övüç’ün oğlu hapis cezası aldı

11:30 30.12.2021
© DHABurakcan Övüç
Burakcan Övüç - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© DHA
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç'ün de aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı 'görevini yaptırmamak için direnme' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve sanık avukatları hazır bulundu.

'Karakola kendi aracımla gittim'

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Burak Can Övüç, “Ben sadece video kaydı aldım. Polislere karşı herhangi bir hakaretim olmadı. Karakola da kendi aracımla gittim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum” dedi.
Diğer tutuksuz sanıklar ise savunmalarında kimseye karşı suç içeren bir eylemleri olmadığını söyleyerek beraatlerini talep etti.
Mahkemede tutuksuz sanık Burak Can Övüç’ün avukatı, müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğini gösteren herhangi bir delilin olmadığını ve önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyleyerek sanığın beraatini istedi.

8 ay hapis cezası

Sanık Burak Can Övüç’ü ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan 8 ay 10 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer üç sanığı da aynı suçtan hapse mahkum etti.
Sanık Ahmet Bağrıyanık’ı ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ayrıca hapse çarptıran mahkeme, tüm sanıkların cezasında hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Murat Övüç'ün oğlu bu kez de alkol alırken araba kullandığı anları paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2021
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Murat Övüç'ün oğlu bu kez de alkol alırken araba kullandığı anları paylaştı
18 Temmuz, 13:06
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