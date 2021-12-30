https://tr.sputniknews.com/20211230/orduda-ruzgarin-etkisiyle-agaca-takilan-parasutcu-kurtarildi-1052272254.html

Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı

Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı

Ordu'da yamaç paraşütü ile Boztepe'den kalkış yapan bir paraşütçü rüzgarın etkisi ile ağaca takıldı. Paraşütçü, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T21:44+0300

2021-12-30T21:44+0300

2021-12-30T22:09+0300

türkiye

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Olay, şehrin şehir terası olarak bilinen ve yamaç paraşütü kalkış pistinin olduğu 530 metre yükseklikteki Boztepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paraşütçü Fethi Akdoğan, paraşütle buradan kalkış yaptı, bir süre sonra da rüzgarın etkisiyle, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, zorlu arazi koşullarının bulunduğu ve çalılık alanda süren yaklaşık 2 saatlik mücadelesinin ardından şahıs, bulunduğu araçtan kurtarıldı. Paraşütçü, olaydan yara almadan kurtarılırken, bu sırada kurtarma operasyonunda görev yapan bir itfaiye personeli de yaralandı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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ordu, paraşüt, kaza, ağaç