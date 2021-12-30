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https://tr.sputniknews.com/20211230/orduda-ruzgarin-etkisiyle-agaca-takilan-parasutcu-kurtarildi-1052272254.html
Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı
Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı
Ordu'da yamaç paraşütü ile Boztepe'den kalkış yapan bir paraşütçü rüzgarın etkisi ile ağaca takıldı. Paraşütçü, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T21:44+0300
2021-12-30T22:09+0300
türkiye
ordu
paraşüt
kaza
ağaç
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Olay, şehrin şehir terası olarak bilinen ve yamaç paraşütü kalkış pistinin olduğu 530 metre yükseklikteki Boztepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paraşütçü Fethi Akdoğan, paraşütle buradan kalkış yaptı, bir süre sonra da rüzgarın etkisiyle, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, zorlu arazi koşullarının bulunduğu ve çalılık alanda süren yaklaşık 2 saatlik mücadelesinin ardından şahıs, bulunduğu araçtan kurtarıldı. Paraşütçü, olaydan yara almadan kurtarılırken, bu sırada kurtarma operasyonunda görev yapan bir itfaiye personeli de yaralandı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
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ordu, paraşüt, kaza, ağaç

Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı

21:44 30.12.2021 (güncellendi: 22:09 30.12.2021)
© İHA / SELİM KUŞCU-AW505143BİR PARAŞÜTÇÜ RÜZGARIN ETKİSİ İLE AĞACA TAKILDI.
BİR PARAŞÜTÇÜ RÜZGARIN ETKİSİ İLE AĞACA TAKILDI. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© İHA / SELİM KUŞCU-AW505143
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Ordu'da yamaç paraşütü ile Boztepe'den kalkış yapan bir paraşütçü rüzgarın etkisi ile ağaca takıldı. Paraşütçü, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından kurtarılırken, bir itfaiye personeli ise hafif şekilde yaralandı.
Olay, şehrin şehir terası olarak bilinen ve yamaç paraşütü kalkış pistinin olduğu 530 metre yükseklikteki Boztepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre paraşütçü Fethi Akdoğan, paraşütle buradan kalkış yaptı, bir süre sonra da rüzgarın etkisiyle, yaklaşık 100 metre aşağıda bulunan ağaca takıldı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, zorlu arazi koşullarının bulunduğu ve çalılık alanda süren yaklaşık 2 saatlik mücadelesinin ardından şahıs, bulunduğu araçtan kurtarıldı. Paraşütçü, olaydan yara almadan kurtarılırken, bu sırada kurtarma operasyonunda görev yapan bir itfaiye personeli de yaralandı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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