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https://tr.sputniknews.com/20211230/pakistanda-250-milyon-dolar-degerinde-uyusturucu-ve-kacak-mal-imha-edildi-1052276653.html
Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi
Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi
Pakistan’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen, 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T23:33+0300
2021-12-30T23:33+0300
2021-12-30T23:33+0300
dünya
pakistan
cep telefonu
alkol
uyuşturucu
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Pakistan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.Pakistan'ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirdi.El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.
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pakistan, cep telefonu, alkol, uyuşturucu
Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi
Pakistan’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen, 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.
Pakistan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirdi.
El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.