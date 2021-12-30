https://tr.sputniknews.com/20211230/pakistanda-250-milyon-dolar-degerinde-uyusturucu-ve-kacak-mal-imha-edildi-1052276653.html

Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi

Pakistan’da 250 milyon dolar değerinde uyuşturucu ve kaçak mal imha edildi

Pakistan’da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen, 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T23:33+0300

2021-12-30T23:33+0300

2021-12-30T23:33+0300

dünya

pakistan

cep telefonu

alkol

uyuşturucu

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Pakistan'da güvenlik güçleri tarafından ele geçirilen 250 milyon dolar değerindeki uyuşturucu, alkol ve kaçak cep telefonu imha edildi.Pakistan'ın Karaçi şehrinde güvenlik güçleri kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 33 bin şişe alkol, 6 ton 500 kilogram esrar ve 10 bin cep telefonu ele geçirdi.El konulan uyuşturucular ekipler tarafından yakılırken, alkol ve cep telefonları da iş makineleriyle ezildi.

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pakistan, cep telefonu, alkol, uyuşturucu