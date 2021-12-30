https://tr.sputniknews.com/20211230/patipark-yasakli-irklardan-gunde-en-az-20-kopek-korkuyla-sokaklara-atiliyor-1052258911.html

Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor

Patipark: Yasaklı ırklardan günde en az 20 köpek korkuyla sokaklara atılıyor

Gaziantep'te dört yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanması ve ardından gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T14:51+0300

2021-12-30T14:51+0300

2021-12-30T14:58+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

gaziantep

köpek

ankara barosu

barınak

sokak köpeği

pitbull

bakımevi

asiye ateş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep ziyaretinde, 4 yaşındaki Asiye’nin uğradığı pitbull saldırısını hatırlatarak belediyelere çağrı yaptı. Erdoğan, vatandaşın güvenliği ve sahipsiz sokak hayvanlarının koruma altına alınması için süratle adımlar atılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Tüm belediyelerimize sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvencesi hem de bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. Sahip çıkın hayvanlarımıza” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, "İlginç olan bir şey var. Şimdi bu köpekler parası bol olanların köpekleri. Beyaz Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 il valiliğine sokak hayvanları ile ilgili gönderdiği genelgede, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully cinsi köpeklerin belediyelerce denetimlerinin 7/24 esasıyla yapılması istendi.17 maddelik genelgede, bu hayvanlardan sahiplenilmemiş olanlara ilgili birimler ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde el konulması ve belediyelerce hayvan bakımevine götürülerek rehabilite edilmesi ve bakımevlerinde tutulması talep edildi.Öte yandan Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kısırlaştırılarak 14 Ocak'a kadar kayıt altına alınması gerekiyor.Hayvanların barınakta toplanması ile ilgili itirazlar ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu üzerinden yapılıyor. İlgili kanunun 6’ncı maddesi şu şekilde:‘Bu kesinlikle yasaya aykırı’Ankara’da faaliyet gösteren Patipark Hayvanseverler Derneği Kurucusu Hülya Akçal, Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımızın haberi yok. Yaklaşık 1.400 belediyeden 200’ünün bile barınağının olmadığını bilmiyor. Danışmanları yanlış yönlendirmiş” dedi ve şunları kaydetti:Akçal, “Önce barınaklar inşa edin mevcut barınakları iyileştirin ondan sonra bu hayvanları oraya alın. Biz de istiyoruz bunu. Sokaklar da hayvanlar için çok güvenli mi? Tecavüzcüsü, sapığı var, yakanları bile var” diye de ekledi.‘Hiçbir köpeğin yaşam alanı barınaklar değildir’Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı İpek Yılmaz, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Kanunla örtüşmeyen bir açıklama ve bir talimat. Kanunun amacıyla tamamen çelişen bir durum var” dedi. Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20211228/tehlikeli-kopek-irklari-icin-yeni-donem-cip-yoksa-sokak-da-bakimi-da-yasak-1052195663.html

https://tr.sputniknews.com/20211130/ankara-buyuksehir-belediyesi-basibos-kopekleri-ozel-hastanelerde-kisirlastirarak-geri-birakacak-1051285718.html

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recep tayyip erdoğan, gaziantep, köpek, ankara barosu, barınak, sokak köpeği, pitbull, bakımevi, asiye ateş