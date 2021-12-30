https://tr.sputniknews.com/20211230/pentagon-kovid-19-test-kiti-icin-1367-milyon-dolarlik-sozlesme-yapti-1052273201.html

Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T22:17+0300

2021-12-30T22:17+0300

2021-12-30T22:20+0300

koronavirüs

abd

koronavirüs

kovid-19

omicron

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ABD yönetimi, ülkede Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yaşanan test kiti eksikliğine yönelik adım attı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 29 Aralık 2021'de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı adına ve bakanlıkla koordineli olarak, MilliporeSigma ile ABD'de nitroselüloz membran üretimi yapması için 136.7 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı." ifadelerine yer verildi.Nitroselüloz membranın Kovid-19 hızlı test kitlerinin üretiminde kullanılan kritik bir malzeme olduğu ifade edilen açıklamada, bu malzemenin Wisconsin eyaletinde devam eden Kovid-19 test üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.Açıklamada, bu sözleşmenin, ABD'nin ayda 83,3 milyondan fazla test kiti üretme hedefini yakalamak üzere yapıldığına işaret edildi.

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abd, koronavirüs, kovid-19, omicron