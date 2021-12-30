Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211230/pentagon-kovid-19-test-kiti-icin-1367-milyon-dolarlik-sozlesme-yapti-1052273201.html
Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı
Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T22:17+0300
2021-12-30T22:20+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043138013_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_d230b61947340419bd77df3c0628633f.jpg
ABD yönetimi, ülkede Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yaşanan test kiti eksikliğine yönelik adım attı.Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 29 Aralık 2021'de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı adına ve bakanlıkla koordineli olarak, MilliporeSigma ile ABD'de nitroselüloz membran üretimi yapması için 136.7 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı." ifadelerine yer verildi.Nitroselüloz membranın Kovid-19 hızlı test kitlerinin üretiminde kullanılan kritik bir malzeme olduğu ifade edilen açıklamada, bu malzemenin Wisconsin eyaletinde devam eden Kovid-19 test üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.Açıklamada, bu sözleşmenin, ABD'nin ayda 83,3 milyondan fazla test kiti üretme hedefini yakalamak üzere yapıldığına işaret edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043138013_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_38763ae34157c4d3ea75fba53ce7ec5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, koronavirüs, kovid-19, omicron

Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı

22:17 30.12.2021 (güncellendi: 22:20 30.12.2021)
© AP Photo / J. Scott ApplewhitePentagon, ABD bayrağı
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kovid-19 testi üretiminde kullanılan nitroselüloz membran üretimi için MilliporeSigma şirketi ile 136,7 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
ABD yönetimi, ülkede Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte yaşanan test kiti eksikliğine yönelik adım attı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, 29 Aralık 2021'de ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı adına ve bakanlıkla koordineli olarak, MilliporeSigma ile ABD'de nitroselüloz membran üretimi yapması için 136.7 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı." ifadelerine yer verildi.
Nitroselüloz membranın Kovid-19 hızlı test kitlerinin üretiminde kullanılan kritik bir malzeme olduğu ifade edilen açıklamada, bu malzemenin Wisconsin eyaletinde devam eden Kovid-19 test üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, bu sözleşmenin, ABD'nin ayda 83,3 milyondan fazla test kiti üretme hedefini yakalamak üzere yapıldığına işaret edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:27Diyanet'in 'âlâ' adının bir rakı markasında kullanılmasına karşı açtığı davaya ret
22:21Uzmanlar: Omicron varyantı kaynaklı ölümler, diğer varyantlara kıyasla yüzde 75 daha az
22:18Libya Başbakanı Dibeybe, ertelenen seçimlerin ardından ilk kez Bakanlar Kurulunu topladı
22:17Pentagon, Kovid-19 test kiti için 136.7 milyon dolarlık sözleşme yaptı
22:12Rusya'da bazı yabancılara HIV ve uyuşturucu testi zorunluluğu getirildi
22:07Akşener’den yeni yıl paylaşımı: İyi bir dilek tut Türkiye’m
22:01Kenya Meclisi’nde iktidar ve muhalefet partisi milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti
22:00Eski Hazine Müsteşarı: Kur korumalı sistem, en zengin 368 bin kişiye Hazine kaynaklarını aktaracak
21:49Yüzlerce Afganistan vatandaşının ABD'ye insani vize başvurusu reddedildi
21:44Ordu'da rüzgarın etkisiyle ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı
21:41Yabancıya en çok konut satılan ilçeler Esenyurt ve Beylikdüzü oldu
21:30Komşusunun daire kapısını çöp atıp, idrarını yapan şüpheli, Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildi
21:25Türkiye'nin ilk betonarme barajı Çubuk-1, 27 yıl sonra yeniden su tutmaya başladı
21:20Tarihi eser kaçakçısının üzerinden onlarca sikke, yüzük, heykel, takı, mühür çıktı
20:57Zaharova: Erivan-Ankara ilişkilerinin normalleşmesi bölgedeki durumun iyileşmesine yardım edecek
20:44CHP İstanbul İl Başkanlığı: Faizci kazanacak, millet ödeyecek
20:39Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İyi ki varsın Eren' filminin galasına katıldı
20:33Şeker ihracatı kayda bağlandı
20:29Fransız belediye başkanı: Parktaki obur alageyikleri beslemeyin
20:22Gazeteci Emre Özpeynirci: TOGG’un satış fiyatı 1 milyon TL olabilir