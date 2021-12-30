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Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı
Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı
Güney Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeni yıl kutlamalarında ülkedeki tüm plajlar ve havuzlar halka kapatıldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T05:02+0300
2021-12-30T05:02+0300
koronavirüs
yılbaşı
peru
kısıtlama
plaj
koronavirüs
kovid-19
omicron
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Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, düzenlediği basın toplantısında, salgının önüne geçmek ve kalabalık toplantıları önlemek amacıyla kısıtlamalara gidildiğini belirtti.Önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Cevallos, "Ülkedeki plajların, göllerin ve havuzların 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yaz günlerinin geri kalanında ise belli bir kapasiteyle maske kullanımı, mesafe gibi önlemlere saygı duyularak plajlara girilebilecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan 22 Aralık'ta başkent Lima'nın farklı bölgelerinde Omicron varyantı taşıyan 12 vakanın tespit edilmesinin ardından bu rakamın 116'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.Peru'da Kovid-19 nedeniyle 202 bin 584 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 474 olarak kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html
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yılbaşı, peru, kısıtlama, plaj, koronavirüs, kovid-19, omicron

Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı

05:02 30.12.2021
© REUTERS / Sebastian CastanedaPeru - koronavirüs
Peru - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© REUTERS / Sebastian Castaneda
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Güney Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeni yıl kutlamalarında ülkedeki tüm plajlar ve havuzlar halka kapatıldı.
Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, düzenlediği basın toplantısında, salgının önüne geçmek ve kalabalık toplantıları önlemek amacıyla kısıtlamalara gidildiğini belirtti.
Önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Cevallos, "Ülkedeki plajların, göllerin ve havuzların 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yaz günlerinin geri kalanında ise belli bir kapasiteyle maske kullanımı, mesafe gibi önlemlere saygı duyularak plajlara girilebilecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan 22 Aralık'ta başkent Lima'nın farklı bölgelerinde Omicron varyantı taşıyan 12 vakanın tespit edilmesinin ardından bu rakamın 116'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Peru'da Kovid-19 nedeniyle 202 bin 584 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 474 olarak kayıtlara geçti.
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
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Omicron etkisi: Birçok ülkede en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
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