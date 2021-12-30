https://tr.sputniknews.com/20211230/peruda-koronavirus-nedeniyle-yilbasinda-plajlara-giris-yasaklandi-1052245579.html

Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı

Peru'da koronavirüs nedeniyle yılbaşında plajlara giriş yasaklandı

Güney Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 vaka sayılarının hızla artması nedeniyle yeni yıl kutlamalarında ülkedeki tüm plajlar ve havuzlar halka kapatıldı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T05:02+0300

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2021-12-30T05:02+0300

koronavirüs

yılbaşı

peru

kısıtlama

plaj

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Peru Sağlık Bakanı Hernando Cevallos, düzenlediği basın toplantısında, salgının önüne geçmek ve kalabalık toplantıları önlemek amacıyla kısıtlamalara gidildiğini belirtti.Önceliklerinin halkın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Cevallos, "Ülkedeki plajların, göllerin ve havuzların 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yaz günlerinin geri kalanında ise belli bir kapasiteyle maske kullanımı, mesafe gibi önlemlere saygı duyularak plajlara girilebilecek" ifadelerini kullandı.Öte yandan 22 Aralık'ta başkent Lima'nın farklı bölgelerinde Omicron varyantı taşıyan 12 vakanın tespit edilmesinin ardından bu rakamın 116'ya çıktığı bilgisi paylaşıldı.Peru'da Kovid-19 nedeniyle 202 bin 584 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 474 olarak kayıtlara geçti.

https://tr.sputniknews.com/20211229/omicron-etkisi-bircok-ulkede-en-yuksek-kovid-19-vaka-sayisina-ulasildi-1052238828.html

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yılbaşı, peru, kısıtlama, plaj, koronavirüs, kovid-19, omicron