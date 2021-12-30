https://tr.sputniknews.com/20211230/perulu-samanlardan-putin-ve-bidenin-portreleriyle-ayin-ukrayna-krizinin-bitmesi-icin-dua-ettiler-1052275081.html

Perulu şamanlardan Putin ve Biden'ın portreleriyle ayin: Ukrayna krizinin bitmesi için dua ettiler

Perulu şamanlardan Putin ve Biden'ın portreleriyle ayin: Ukrayna krizinin bitmesi için dua ettiler

Perulu şamanlar, geleneksel yıl sonu ayinlerinde Putin, Biden ve Zelenskiy'in portrelerini kullanarak 'uluslararası siyasetteki belaları' defetmeye çalıştı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T23:12+0300

2021-12-30T23:12+0300

2021-12-30T23:46+0300

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Perulu şamanlar, başkent Lima'daki San Cristobal tepesinde geleneksel yıl sonu ritüelini yerine getirerek, 2022 yılı için iyi dileklerde bulundu.Şamanlar, düzenledikleri ayinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Joe Biden'ın portrelerini kullanarak 'dünya siyasetindeki belaları defetmeye' çalıştı.Yeni yılın sağlık, şans ve mutluluk getirmesini dileyen şamanlar, Ukrayna'nın doğusundaki gerilimin azalması için dua etti, sigara içti ve hazırladıkları karışımı 3 liderin portrelerinin üzerine döktü.Önümüzdeki yıl sağlık, şans ve mutluluk getirmesini dilemenin yanı sıra, Ukrayna sınırındaki gerilimin azalması için dua edip sigara içtiler ve karışımlarını 3 başkanın resimlerine döktüler.Şamanlar ayinlerinde, tohumlar, 'kutsal' koka yaprakları ve geleneksel 'chicha de jora' adlı içeceğin yer aldığı ve ortasında '2022' yazan bir daire oluşturdu.Ayine katılan Şaman Felix Rondán, "Güneş Baba, Toprak Ana, Su Ana ve Hava Baba'dan yerkürede çok ıstıraba neden olan tüm bu kaosu tamamıyla sona erdirmelerini istemek için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.Rondán, ayinin sonunda 2022 için tahminlerini paylaştı. Ona göre, Kovid-19 pandemisi nihayetinde sona erebilir ve birçok ihtilaf çözülebilir.Rondán, "Herkes barış, huzur ve sağlığa kavuşacak" diye konuştu.Öte yandan yerel La República gazetesinin YouTube kanalında, ritüele dair bir video yayınlandı.Bununla beraber daha önce Perulu şamanların kehanetlerinin çoğunlukla tuttuğu görülmüştü. Şamanlar, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın ve Peru seçimlerinde ise sosyalist Pedro Castillo'nun zafer kazanacağını önceden söylemişti.

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