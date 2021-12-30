https://tr.sputniknews.com/20211230/peskov-rusya-abdyle-iliskilerde-hicbir-zaman-gerilimi-baslatan-taraf-olmadi-1052267738.html

Peskov: Rusya, ABD'yle ilişkilerde hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmadı

Peskov: Rusya, ABD'yle ilişkilerde hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'yle ilişkilerde hiçbir zaman gerilimi başlatan taraf olmadığını söyledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T18:51+0300

2021-12-30T18:51+0300

2021-12-30T18:51+0300

dünya

dmitriy peskov

abd

rusya

vladimir putin

joe biden

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Günlük basın toplantısında Peskov'a, ABD'den gelen 'Rusya, ikili ilişkilerdeki gerilimi düşürmek için girişimde bulunmuyor' açıklaması soruldu.Peskov, "Rusya, hiçbir zaman gerilimin kaynağı ve gerilimi başlatan taraf olmadı. Biz her zaman, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için gereken adımları ve önlemleri aldığını ve alacağını söyledik" yanıtını verdi.Rusya'nın diyalogdan yana olduğunu ve diyalog istediğini kaydeden Peskov, "Aramızda çok sayıda bulunan acil sorunların ancak müzakereler sonucunda çözülebileceğine inanıyoruz" dedi.'Putin ve Biden, müzakerelerle ilgili güncel konuları ele alacak'Peskov, bu akşam saat 23:30'da telefon görüşmesi yapacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak ayında yapılması planlanan güvenlik garantileri müzakereleriyle ilgili güncel konuları istişare edeceğini belirtti.Peskov, "Rusya ve ABD liderlerinin 7 Ocak'ta yaptıkları video konferans görüşmesinden sonra Rus tarafı, söz verdiği gibi, Washington'a ve Avrupa başkentlerine sunulan iki belgedeki tutumunu açıkladı. Bu nedenle, Putin'e göre söz konusu müzakereler öncesinde yeni bir telefon görüşmesi yapmanın vakti geldi" ifadelerini kullandı.Peskov, Putin ve Biden'ın bugün yapacağı telefon görüşmesinden sonra güvenlik garantileri müzakerelerinin iptaline yönelik bir risk bulunmayacağının altını çizdi.

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dmitriy peskov, abd, rusya, vladimir putin, joe biden