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https://tr.sputniknews.com/20211230/putin-ve-abbas-israil-filistin-muzakereleri-ortadogu-dortlusu-himayesinde-en-kisa-surede-baslamali-1052267362.html
Putin ve Abbas: İsrail-Filistin müzakereleri, Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede başlamalı
Putin ve Abbas: İsrail-Filistin müzakereleri, Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede başlamalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin müzakerelerinin Ortadoğu Dörtlüsü'nün himayesinde en kısa sürede... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T18:30+0300
2021-12-30T18:33+0300
rusya
vladimir putin
filistin
mahmud abbas
sergey lavrov
israil
ortadoğu dörtlüsü
dünya
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Abbas, 23 Kasım'da Soçi'de yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.Rusya ile Filistin arasındaki etkileşimi ve İsrail-Filistin sorununun çözümünü istişare eden Putin ve Abbas, İsrail ile Filistin arasında yapıcı müzakerelerin Ortadoğu Dörtlüsü'nün himayesi altında en kısa sürede başlamasını desteklediklerini kaydetti.Putin ve Abbas, birbirlerini yeni yıl dolasıyla tebrik etti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ortasında yaptığı açıklamada, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'ne derhal toplanma çağrısı yapmıştı.Filistin halkının şimdiye kadar çok acı çektiğini ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurma imkanını önleyen faktörlere yol açan bu durumun devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Lavrov, "Tüm yerel grupların katılımıyla Filistin'de birliği yeniden tesis etmek gerekiyor. Başta İsrail'in iskan faaliyetlerini genişletmeye yönelik eylemleri olmak üzere tek taraflı adımları destekleyemeyiz. Bu uygulamalar, Rusya, ABD, AB ve BM tarafından kınandı" diye konuşmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211215/lavrov-filistin-israil-muzakerelerinin-yeniden-baslamasi-icin-ortadogu-dortlusu-derhal-toplanmali-1051805678.html
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rusya, vladimir putin, filistin, mahmud abbas, sergey lavrov, israil, ortadoğu dörtlüsü

Putin ve Abbas: İsrail-Filistin müzakereleri, Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede başlamalı

18:30 30.12.2021 (güncellendi: 18:33 30.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail-Filistin müzakerelerinin Ortadoğu Dörtlüsü'nün himayesinde en kısa sürede başlamasından yana olduklarını belirtti.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Abbas, 23 Kasım'da Soçi'de yaptıkları görüşmenin devamı niteliğinde bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Rusya ile Filistin arasındaki etkileşimi ve İsrail-Filistin sorununun çözümünü istişare eden Putin ve Abbas, İsrail ile Filistin arasında yapıcı müzakerelerin Ortadoğu Dörtlüsü'nün himayesi altında en kısa sürede başlamasını desteklediklerini kaydetti.

Putin ve Abbas, birbirlerini yeni yıl dolasıyla tebrik etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ortasında yaptığı açıklamada, Filistin ile İsrail arasındaki müzakerelerin yeniden başlaması için Rusya, ABD, AB ve BM'den oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'ne derhal toplanma çağrısı yapmıştı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
DÜNYA
Lavrov: Filistin-İsrail müzakerelerinin yeniden başlaması için Ortadoğu Dörtlüsü derhal toplanmalı
15 Aralık, 19:03


Filistin halkının şimdiye kadar çok acı çektiğini ve yaşayabilir bir Filistin devleti kurma imkanını önleyen faktörlere yol açan bu durumun devam etmesine izin verilemeyeceğini belirten Lavrov, "Tüm yerel grupların katılımıyla Filistin'de birliği yeniden tesis etmek gerekiyor. Başta İsrail'in iskan faaliyetlerini genişletmeye yönelik eylemleri olmak üzere tek taraflı adımları destekleyemeyiz. Bu uygulamalar, Rusya, ABD, AB ve BM tarafından kınandı" diye konuşmuştu.
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