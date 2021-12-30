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Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılını kutladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T12:28+0300
2021-12-30T12:48+0300
rusya
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
türkiye
dünya
kremlin
pandemi
uzay
aşı
koronavirüs
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin yeni yılını kutladı. Putin’in tebriklerini ilettiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.Putin, Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında pandemi kaynaklı zorluklara rağmen, son zamanlarda başta ekonomi, enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çok şey yapıldığını ifade etti.Uzayın barışçıl yolla keşfi ve aşı üretiminde iyi işbirliği olasılıklarının bulunduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı çabalarla dost Rusya ve Türkiye halklarının faydası için ikili işbirliğini ve uluslararası ilişkilerdeki yakın partnerliklerini daha da geliştireceklerine inandığını belirtti. Rus lider bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yararına olacağını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-ile-telefonda-gorustu-1051423619.html
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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, pandemi, uzay, aşı, koronavirüs

Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği

12:28 30.12.2021 (güncellendi: 12:48 30.12.2021)
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girErdoğan, Putin
Erdoğan, Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılını kutladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin yeni yılını kutladı.
Putin’in tebriklerini ilettiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.
Putin, Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında pandemi kaynaklı zorluklara rağmen, son zamanlarda başta ekonomi, enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çok şey yapıldığını ifade etti.
Uzayın barışçıl yolla keşfi ve aşı üretiminde iyi işbirliği olasılıklarının bulunduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı çabalarla dost Rusya ve Türkiye halklarının faydası için ikili işbirliğini ve uluslararası ilişkilerdeki yakın partnerliklerini daha da geliştireceklerine inandığını belirtti. Rus lider bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yararına olacağını ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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