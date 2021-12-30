https://tr.sputniknews.com/20211230/putinden-erdogana-yeni-yil-tebrigi-1052254086.html

Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Putin’den Erdoğan’a yeni yıl tebriği

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni yılını kutladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T12:28+0300

2021-12-30T12:28+0300

2021-12-30T12:48+0300

rusya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

türkiye

dünya

kremlin

pandemi

uzay

aşı

koronavirüs

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünya liderlerinin yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve BM dahil olmak üzere uluslararası kuruluşların yöneticilerinin yeni yılını kutladı. Putin’in tebriklerini ilettiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.Putin, Erdoğan’a gönderdiği tebrik mesajında pandemi kaynaklı zorluklara rağmen, son zamanlarda başta ekonomi, enerji ve askeri-teknik alanlarında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde çok şey yapıldığını ifade etti.Uzayın barışçıl yolla keşfi ve aşı üretiminde iyi işbirliği olasılıklarının bulunduğunu vurgulayan Putin, karşılıklı çabalarla dost Rusya ve Türkiye halklarının faydası için ikili işbirliğini ve uluslararası ilişkilerdeki yakın partnerliklerini daha da geliştireceklerine inandığını belirtti. Rus lider bunun bölgesel istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yararına olacağını ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20211203/cumhurbaskani-recep-tayyip-erdogan-rusya-devlet-baskani-vladimir-putin-ile-telefonda-gorustu-1051423619.html

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rusya, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, türkiye, kremlin, pandemi, uzay, aşı, koronavirüs