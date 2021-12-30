https://tr.sputniknews.com/20211230/rakiplerinin-puan-kaybettigi-haftada-city-kazandi-premier-league-tarihine-gecti-1052245759.html

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada City kazandı, Premier League tarihine geçti

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada City kazandı, Premier League tarihine geçti

İngiltere Premier League'in 20. haftasında Manchester City, deplasmanda Brentford'ı 1-0 yendi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T05:20+0300

2021-12-30T05:20+0300

2021-12-30T05:20+0300

spor

manchester city

ingiltere premier ligi

brentford

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Şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Liverpool ve Chelsea'nin puan kaybettiği haftada Brentford deplasmanına çıkan Manchester City, aldığı tek gollü galibiyet ile rakipleriyle olan farkı açtı.16. dakikada Phil Foden'ın kale sahasında attığı gol ile Manchester City, deplasmanda öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 88. dakikada stoper Aymeric Laporte'nin attığı bir gol VAR kontrollerinin ardından ofsayt gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Pep Guardiola'nın öğrencileri Brentford'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran Manchester City, 2021 takvim yılını en yakın rakibi Chelsea'nin 8, 1 maçı eksik Liverpool'un 9 puan önünde tamamlamayı başardı. Brentford ise 20 puanda kaldı.Manchester ekibi, Premier League'de üst üste 10. maçını kazanırken, bu maçların 6'sında kalesinde gol görmedi ve toplamda 31 gol atıp 6 golü kalesinde buldu.Ayrıca 2021 yılı içerisinde ligde 36 kere kazanan Manchester City, İngiltere Premier League'de bir takvim yılında en çok galibiyet alan takım oldu.

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manchester city, ingiltere premier ligi, brentford