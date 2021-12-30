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RDIF: Sputnik V tabanlı nazal aşı, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
RDIF: Sputnik V tabanlı nazal aşı, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek
Rusya’da Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal Kovid-19 aşısının 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T00:12+0300
2021-12-30T00:12+0300
koronavirüs
rusya
kovid-19
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
koronavirüs aşısı
sputnik v
nazal aşı
omicron
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal Kovid-19 aşısının 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığı kaydedildi.Açıklamada, "Sputnik nazal aşısı, koronavirüsün Omicron varyantına karşı sadece korunmada değil, aynı zamanda bulaşmasını önlemede de etkili olacak. Sprey şeklindeki nazal aşı 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek" ifadelerine yer verildi.24 Kasım'da RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının burundan uygulanan nazal şeklindeki aşısının 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir durumda olacağını belirtmişti.12 Ekim’de Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine onay vermişti. Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor.Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak. Ayrıca 20 Aralık’ta, Generium JSC şirketi, geliştirdiği Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki kombine aşı GNR-099'un 2. ve 3. klinik denemelerine başlamak için onay aldığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211127/gamaleya-arastirma-merkezi-nazal-asi-cocuklarda-basariyla-uygulandi-1051204439.html
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rusya, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), koronavirüs aşısı, sputnik v, nazal aşı, omicron

RDIF: Sputnik V tabanlı nazal aşı, 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek

00:12 30.12.2021
© Sputnik / Александр КряжевSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Rusya’da Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal Kovid-19 aşısının 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal Kovid-19 aşısının 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesinin planlandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Sputnik nazal aşısı, koronavirüsün Omicron varyantına karşı sadece korunmada değil, aynı zamanda bulaşmasını önlemede de etkili olacak. Sprey şeklindeki nazal aşı 2022'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek" ifadelerine yer verildi.
24 Kasım'da RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, Sputnik V aşısının burundan uygulanan nazal şeklindeki aşısının 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir durumda olacağını belirtmişti.
12 Ekim’de Rusya Sağlık Bakanlığı, burun spreyi şeklinde geliştirilen Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin faz 2 klinik testlerine onay vermişti.
Burun spreyi şeklindeki Gam-Kovid-Vak’ın araştırma çalışmalarına 500 yetişkin gönüllü katılacak, araştırmanın 31 Aralık 2023’te sona ermesi planlanıyor.
Testler, St. Petersburg kentindeki Eko-bezopasnost Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Devlet sicilinde yayınlanan verilere göre burun spreyi, orijinal aşı gibi çift bileşenli olacak.
Ayrıca 20 Aralık’ta, Generium JSC şirketi, geliştirdiği Sputnik V tabanlı sprey şeklindeki kombine aşı GNR-099'un 2. ve 3. klinik denemelerine başlamak için onay aldığını duyurmuştu.
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